Теннисистка с казахстанскими корнями сыграет против Казахстана? На кону путёвка на ЧМ

Интересный факт всплыл из биографии одной из канадских теннисисток, которая приехала в Астану в составе сборной своей страны на квалификационные матчи Кубка Билли Джин Кинг против команды Казахстана. Оказалось, что у неё есть казахстанские корни. В этом разбирался корреспондент Vesti.kz.

23-летняя Ариана Арсено впервые получила вызов в сборную Канады в Кубке Билли Джин Кинг. Она 452-я ракетка мира в одиночном разряде WTA и 217-я в паре. Среди всех канадок она является 11-й теннисисткой по рейтингу в одиночке и шестой в паре, поэтому вызов в команду она получила только из-за того, что многие лидеры не смогли приехать в Казахстан по разным причинам, в том числе из-за травм.

Теннисная семья Арсено и владение тремя языками

Ариана родилась в Ричмонд-Хилле (Канада) в семье Сержа и Анастасии Арсено. С детства она говорила с отцом, а также бабушкой и дедушкой на французском языке, а с матерью - на русском. Позже в её жизни появился и английский язык, который со временем стал для неё повседневным и основным.

Она на четыре года старше своих братьев Микаэла и Николаса, которые являются близнецами. Они пошли по стопам сестры и тоже решили заниматься теннисом, но изначально желание отдать всех детей в этот вид спорта было у их родителей.

"Мои родители никогда не играли в теннис, но хотели, чтобы их дети оказались в теннисе. И сейчас мы стали большой теннисной семьёй. Я начала играть в очень юном возрасте, когда мне было пять лет. Среди юниоров выигрывала национальные чемпионаты до 12, 14 и 16 лет. Мои родители приезжают на матчи, как только могут. Иногда, когда я играю далеко, их не бывает рядом. Но если я буду прогрессировать и играть хорошо, то, надеюсь, они смогут путешествовать больше. Безусловно они - большая причина того, кто я сегодня, и я отдаю им должное за все жертвы, на которые они пошли ради меня", - рассказывала Ариана в интервью Babolat Canada.

Сейчас 19-летние Николас и Микаэл занимают 561-е и 1061-е места в мировом рейтинге АТР, а Николас даже получил вызов в сборную Канады в Кубке Дэвиса. Символично, что он добился этого одновременно со своей сестрой, которая теперь является членом сборной Канада в Кубке Билли Джин Кинг.

Семья Арсено: Николас, Серж, Микаэл, Ариана и Анастасия

Она рассказала про казахстанские корни в Астане

Как оказалось, мама теннисистки, Анастасия, родилась в Казахстане, а в Алматы по сей день проживают родственники спортсменки из Канады. Но она их никогда не видела. Вероятно, если бы матчи Кубка Билли Джин Кинг прошли в Алматы, историческая встреча родственников могла бы случиться.

"У меня действительно есть родственники в Казахстане, они живут в Алматы, но я их никогда не видела. Моя мама родилась в Казахстане, но она жила здесь недолго, после чего переехала", - ответила Арсено на вопрос журналиста на пресс-конференции в Астане.

Но даже без этой встречи Арсено посетила родину своей матери и увидела Казахстан. Сама же она всю жизнь провела в Канаде, а также в США, где она обучалась в университете.

Отметим, что по итогам жеребьёвки Арсено должна сыграть в субботу, 11 апреля, в парном матче. Вместе с Александрой Ваграмов она встретится с казахстанками Анной Данилиной и Жибек Куламбаевой.

