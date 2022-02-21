Кубок Билли Джин Кинг
Сегодня 14:30
 

Казахстан - Канада за выход на ЧМ: стало известно расписание всех матчей

Казахстан - Канада за выход на ЧМ: стало известно расписание всех матчей Жибек Куламбаева и Анна Данилина. Фото: Ktf.kz/Андрей Ударцев©

В Астане состоялась жеребьёвка матчей квалификационного противостояния Кубка Билли Джин Кинг между сборными Казахстана и Канады. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о расписании игр.

Поделиться

В Астане состоялась жеребьёвка матчей квалификационного противостояния Кубка Билли Джин Кинг между сборными Казахстана и Канады. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о расписании игр.

Встречи пройдут на Beeline Arena 10-11 апреля. Противостояние включит в себя пять матчей.

В пятницу, 10 апреля, пройдут одиночные матчи между Юлией Путинцевой (№74) и Кайлой Кросс (№198), а также Соней Жиенбаевой (№1023) и Бьянкой Андрееску (№130).

А в субботу, 11 апреля, пройдёт парный матч между  Анной Данилиной (№7 в парном разряде) и Жибек Куламбаевой (№145 в паре) против Арианы Арсено (№217) и Александры Ваграмов (№306).

А затем пройдут одиночные матчи Жиенбаева - Кросс и Путинцева ‐ Андрееску.

Отметим, что по ходу игрового дня у капитанов команд ещё будет возможность произвести замены.

Напомним, что победитель противостояния пробьётся в финальную часть чемпионата мира - Billie Jean King Cup Finals, которая пройдёт в сентябре в Шэньчжэне (Китай).

Кубок Билли Джин Кинг 2026   •   Казахстан, Астана   •   Квалификационный раунд, Мировая группа, женщины
