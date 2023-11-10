С сборной Казахстана прокомментировали отсутствие Рыбакиной в матче Кубка Билли Джин Кинг

Капитан женской сборной Казахстана по теннису Ярослава Шведова объяснила отсутствие лидера команды Елены Рыбакиной в матче с Австралией в розыгрыше Кубка Билли Джин Кинг в Севилье (Испания), сообщают Vesti.kz.

Сборная Казахстана без Рыбакиной уступила на старте Австралии - 1:2.

"Да, условия и все остальное, например, то, что произошло в Канкуне, я думаю, все уже знают, как они все подготовили и что там происходило. Это было не очень хорошо для игроков, и многие из них приехали после этого турнира травмированными и нездоровыми", - сказала Шведова. "Так что она одна из немногих игроков, которые после турнира испытывали проблемы со спиной. Надеюсь, что она скоро выздоровеет и снова будет в строю и даже лучше", - добавила она в интервью Sportskeeda.

Напомним, Казахстан попал в группу В, где сыграет с командами Австралии (9 ноября) и Словении (10 ноября).

На этой стадии 12 команд поделены на четыре группы (по три в каждой). Из каждой группы в полуфинал выйдут по одной лучшей сборной.

Противостояния будут состоять из трех матчей: двух одиночных и одного парного. Подробнее - здесь.

Кубок Билли Джин Кинг называют чемпионатом мира. Призовой фонд турнира - 9,6 миллиона долларов.