Рыбакина сразила соперницу из топ-10 и вошла в число лучших по победам над сильнейшими

Елена Рыбакина продолжает переписывать статистику: чемпионка Уимблдона-2022 и нынешняя десятая ракетка мира одержала уже 22-ю победу над соперницами из топ-10 рейтинга WTA с 2020 года, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Opta Ace.

В матче Кубка Билли Джин Кинг–2025 против сборной США казахстанка уверенно обыграла седьмую ракетку мира Джессику Пегулу - 6:4, 6:1.

По числу побед над теннисистками топ-10 за последние годы Рыбакина уверенно держится в элите. Лидирует в этом списке Ига Швёнтек (52 победы), за ней идут Арина Соболенко (39) и Кори Гауфф (29). Пегула, уступившая Рыбакиной, остаётся на четвёртом месте с 23 победами.

Однако даже победа Елены не спасла сборную Казахстана - команда уступила США со счётом 1:2 и не смогла пробиться в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг.