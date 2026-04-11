Прощальные слова Дияс - о завершении карьеры, родительстве и будущем казахстанского тенниса

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс объявила о завершении профессиональной карьеры. Сразу после почётной церемонии на корте Beeline Arena в Астане спортсменка объяснила своё решение в беседе с журналистами, сообщает корреспондент Vesti.kz.

32-летняя Дияс приняла решение завершить карьеру, а её последний турнир прошёл в январе, на Australian Open, где она в первом круге проиграла испанке Пауле Бадосе - 2:6, 4:6.

- Да, это решение мне далось нелегко, заканчивать карьеру не всегда легко. Я долго об этом думала, выиграла отборочный турнир, попала на Australian Open, и решила, что это идеальное место для завершения карьеры. Потому что первый раз, когда я попала в основную сетку "Большого шлема" через квалификацию, это было на Australian Open в 2014 году. Поэтому было символично завершить карьеру именно там, особенно после травмы, когда у меня был долгий перерыв. И да, это было не спонтанное решение, я долго над этим думала. Решила, что в Австралии - это всё.

- Есть ли у вас какие-то моменты в карьере, которые стали особенными, о которых вы будете вспоминать в первую очередь?

- Конечно, у меня было много побед, много выигрышных турниров, и каждую победу я ценю - не важно, на маленьких или больших турнирах. Но есть особенные, да. Играть каждый раз за сборную было для меня особенно, с 15 лет я играю за сборную, вот уже 17 лет. Особенно матчи, которые у нас тут проходили, в Астане. Здесь я, кстати, выиграла свой первый женский турнир, в 15 лет. Поэтому это такое особенное место для меня. Конечно же, и Олимпиада. Представлять Казахстан на Олимпиаде было моей мечтой, я попала туда, и этот момент я никогда не забуду. Выигрыш турнир WTA в Токио. Да, было много хороших момент, и я буду скучать по эмоциям, потому что теннис мне дал многое, я увидела весь мир, познакомилась с замечательными людьми, играла на мировых аренах, как на US Open, представляла Казахстан у нас дома. По этим воспоминаниям и эмоциям я буду всегда скучать и вспоминать о них с теплотой.

- Можем ли мы увидеть вас в нашем теннисе в другом амплуа? К примеру, в качестве капитана сборной или в роли тренера?

- Пока я не думала о том, чем именно буду заниматься, но, конечно, теннис - это часть моей жизни, и я бы хотела делать что-то связанное с теннисом, со спортом, помогать развивать спорт в нашей стране, хочу делиться своим опытом, помочь будущему поколению. Поэтому да, возможно, вы меня увидите в какой-нибудь новой роли (смеётся).

- Вчера многие были шокированы вашим заявлением о завершении карьеры. Всё-таки вы до этого долго восстанавливались от травмы, вернулись в теннис, сыграли на "Большом шлеме". Почему это решение было принято именно сейчас?

- Знаете, теннис - травматичный вид спорта, как и весь спорт. Тяжело уже справляться с травмами. Это, конечно же, влияет на психологическую составляющую, когда что-то болит всё время. Это было тяжело принять, сказать себе "всё, пора заканчивать", но уже моё тело сказало мне хватит.

- Получается, не было последней капли, это всё накопительный эффект?

- Да, это просто был накопительный эффект, потому что я всю свою карьеру выкладывалась на максимум. Это тренировки бешеные, перелёты, ещё теннис - это такой вид спорта, что у нас каждую неделю соревнования, стресс, давление. Это часть нашей работы, но тяжело уже было физически.



- Сейчас в нашей сборной много новых лиц. Видите ли вы в ком-то из них "новую Зарину Дияс"?

- ...(смеётся). Каждый теннисист индивидуален, поэтому не могу сказать, что есть будущая Зарина Дияс, но я вижу у нас большой потенциал, у нас много хороших юниоров и юниорок. Вчера матч Сони (Жиенбаевой) - она были близка, играла тай-брейк с Бьянкой Андрееску, которая является победительницей "Большого шлема". У нас очень много хороших юниорок, теннис движется в правильном направлении.

- Есть ли соперницы, которые вас сильнее всего мотивировали?

- Таковых не было. Но когда вы играете на высоком уровне, на "Больших шлемах", крупных турнирах - все теннисистки сильные, мы друг друга толкаем вперёд, потому что все тренируются, работают. Это такая гонка, которая никогда не заканчивается. Можно сказать, что все теннисистки, которые были в топе, меня мотивировали двигаться и работать больше.

- Как со временем трансформировалась ваша мечта? Вы в детстве занимались в Чехии, приезжали играть турниры в Казахстане, где обыгрывали соперниц старшего возраста, затем начали проявлять себя в профессиональном туре. Когда вы поняли, что ваши теннисные мечты реализуемы в реальности?

- Знаете, я довольно рано начала побеждать, у меня появились успехи. В девять лет я уже выигрывала международные турниры до 12 лет, в 16 лет я выиграла чемпионат мира в Америке до 16 лет, поэтому я довольно рано выигрывала девочек постарше, и я уже в тот момент понимала, что я крутая (смеётся), что я могу больше, и это меня мотивировало. Вот этот адреналин, эти эмоции. Я хотела всё больше и больше играть и выигрывать. Поэтому можно сказать, что в юниорском возрасте.

- Мы видели, что на церемонии завершения карьеры на корте вам было сложно сдержать эмоции, когда ваши коллеги по туру обратились к вам через видео. Можно ли сказать, что теннис помог вам не только реализовать мечты, но и найти настоящих друзей?

- Да, конечно. Вообще теннис мне подарил много прекрасных людей, друзей. Настя Павлюченкова - мы с ней хорошо дружим, Арина Родионова, с Магдой Линетт мы в одной академии тренировались в Китае, с Сайсай Чжэн тоже в одной академии тренировались. Конечно, мы конкурентки, друг с другом играем на корте, но вне корта мы хорошие друзья, у нас те же разговоры, что и у всех, мы можем пойти в ресторан покушать. Поэтому я благодарна, что встретила замечательных друзей, и даже сейчас, когда я закончила карьеру, я знаю, что дальше мы будем дружить, общаться, и я это очень ценю.

- Мы знаем, что теннис включает в себя и много жертв, в том числе со стороны родителей. Плюс в теннисе много травм, тяжёлый график, перелёты, отсутствие полноценного общения с семьёй. Дай бог, в будущем у вас будут дети, и если они захотят стать теннисистами, как их мама, вы их поддержите?

- ... (смеётся). Ну, знаете, если у них будет огонь в глазах, они будут хотеть этого, то, конечно, я их поддержу, и сделаю всё, чтобы помочь их мечте. Так же, как мне помогла моя мама. Да, я поддержу. Но такого у меня нет, что я была теннисисткой, и мои дети тоже должны быть теннисистами, нет. Когда у меня будут дети, то они смогут выбрать, чем они хотят заниматься, и я им помогу.

- Какой совет вы бы дали юным теннисистам и их родителям?

- Нужно быть терпеливыми, потому что теннис - это игра вдолгую, успех не приходит за один день, нужны быть терпеливыми. Будут и взлёты, будут и падения, всякие трудности будут, но вы должны не сдаваться, усердно работать, идти к своей мечте и, главное, наслаждаться процессом. Потому что это часть пути, по которому вы идёте, и вы должны от этого кайфовать, не только быть сосредоточенными, что это цель-цель, а получать удовольствие от тренировок, поездок, соревнований. Надо радоваться. Потому что это игра, и в неё нужно играть. Родителям советую, чтобы прививали любовь ребёнку к теннису, чтобы они с радостью шли на тренировку, чтобы они их поддерживали. И тогда всё получится.

Отметим, что Дияс выиграла один турнир WTA (Токио-2017) и 12 титулов ITF в одиночном разряде, одержала две победы над соперницами из топ-10 (Елена Янкович и Андреа Петкович), а также добиралась до 31-й строчки в мировом рейтинге WTA.

Она дважды добиралась до 1/8 финала Уимблдона в одиночном разряде (2014, 2015), а также играла в четвертьфинале US Open в паре (2014). Кроме того, Дияс выиграла 20 из 28 матчей за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг.

