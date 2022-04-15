Казахстан с волевой победы стартовал в Кубке Билли Джин Кинг

Юлия Путинцева принесла сборной Казахстана по теннису первую победу в матче за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг, передает корреспондент Vesti.kz.

В стартовой встрече противостояния Казахстана с Германией, которое проходит в Нур-Султане, Путинцева обыграла экс-первую ракетку мира Анжелику Кербер.

Первый сет остался за Кербер (3:6), но два следующих выиграла Путинцева (6:3, 6:2) и вывела Казахстан вперед.

Во второй игре дня лидер сборной Казахстана Елена Рыбакина сыграет с Лаурой Зигемунд.

Добавим, что завтра, 16 апреля, противостояние теннисисток Казахстана и Германии продолжится. Будут сыграны еще два одиночных матча и парная встреча.

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