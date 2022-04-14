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Дебют Рыбакиной и оружие против Кербер. Как Казахстан настроен на матчи Кубка Билли Джин Кинг

Дебют Рыбакиной и оружие против Кербер. Как Казахстан настроен на матчи Кубка Билли Джин Кинг
©Vesti.kz, Турар Казангапов
Новости спорта Теннис Кубок Билли Джин Кинг

Казахстанские теннисистки готовятся дать бой соперницам из Германии в играх за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг, сообщает корреспондент Vesti.kz

Встречи одиночного и парного разрядов пройдут в Национальном теннисном центре 15 и 16 апреля.

Для сборной эти матчи - особенные. Впервые на территории Казахстана сыграет первая ракетка Елена Рыбакина, занимающая 19-е место в мировом рейтинге. А Ярослава Шведова, можно сказать, полноценно дебютирует в качестве капитана, так как в предыдущий раз она еще и сама выходила на корт, совмещая эту должность со статусом игрока. 

Дебют Рыбакиной и оружие против Кербер. Как Казахстан настроен на матчи Кубка Билли Джин Кинг. Фото 1

"Я знаю, что здесь здорово поддерживают, - призналась Рыбакина. - Все постоянно об этом говорят. Поэтому мне очень хочется это ощутить и увидеть. Посмотрим, как сложится. Буду стараться, конечно же, принести очко и надеюсь, что мы выиграем. Задачи на грунтовый сезон у меня, конечно же, максимальные. На любой турнир, на который я приезжаю, задача всегда стоит выиграть.

Сложно сказать, кто из соперниц больше мне подходит. Кербер левша, и это непростой соперник уже. С Зигемунд я играла на харде года два назад, тоже был непростой матч, но сейчас сложно загадывать, в любом случае будут непростые матчи".

Дебют Рыбакиной и оружие против Кербер. Как Казахстан настроен на матчи Кубка Билли Джин Кинг. Фото 2

Юлия Путинцева первой начнет противостояние против Германии. Ее матч против экс-первой ракетки мира Анжелики Кербер станет открытием турнира. По словам казахстанки, именно с оглядкой на эту известную оппонентку, которая трижды выигрывала турниры "Большого шлема", было принято решение постелить грунт.

Дебют Рыбакиной и оружие против Кербер. Как Казахстан настроен на матчи Кубка Билли Джин Кинг. Фото 3

 "У Кербер не самый лучший результат на грунте по сравнению с турнирами на харде. На грунте у нее результат чуть скромнее. У нас же с Еленой Рыбакиной наоборот, я считаю, приличные грунтовые результаты, - прокомментировала Путинцева.- Чувствую себя прекрасно, готова на сто процентов. И готова показать свой максимум".

Дебют Рыбакиной и оружие против Кербер. Как Казахстан настроен на матчи Кубка Билли Джин Кинг. Фото 4

По итогам жеребьевки состоятся следующие матчи:

Пятница, 15 апреля
Одиночный разряд. Юлия Путинцева - Анжелика Кербер
Одиночный разряд. Елена Рыбакина - Лаура Зигемунд

Суббота, 16 апреля
Одиночный разряд. Елена Рыбакина - Анжелика Кербер
Одиночный разряд. Юлия Путинцева - Лаура Зигемунд
Парный разряд. Елена Рыбакина/Анна Данилина - Анна-Лена Фридзам/Юле Нимайер

Дебют Рыбакиной и оружие против Кербер. Как Казахстан настроен на матчи Кубка Билли Джин Кинг. Фото 5

Стоит отметить, что Рыбакина и Кербер, лидеры своих сборных, впервые сыграют между собой. 

Шведова отметила, что команда заранее прилетела в Нур-Султан, в том числе чтобы привыкнуть к смене часовых поясов, так как многие проводят турниры в США. Запасными у Казахстана будут Зарина Дияс и Жибек Куламбаева.

Дебют Рыбакиной и оружие против Кербер. Как Казахстан настроен на матчи Кубка Билли Джин Кинг. Фото 6

"Девчонки прилетели заранее. Тренировались, настраивались. Они очень опытные игроки, профессионалы в своем деле. Я в роли капитана могу их только поддерживать и заряжать энергией и позитивом", - сказала капитан.

Матчи в пятницу начнутся в 13:00, а в субботу - в 14:00. Команды будут играть до трех побед.

Дебют Рыбакиной и оружие против Кербер. Как Казахстан настроен на матчи Кубка Билли Джин Кинг. Фото 7

Матчи квалификации командного чемпионата мира Billie Jean King Cup смотрите в спортивном разделе на Bee TV на телеканале Qazsport.

Официальные спонсоры матча: природная минеральная вода Turan и акимат города Нур-Султан.

Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов©

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
Кубок Федерации Рыбакина Елена Путинцева Юлия Данилина Анна Дияс Зарина Шведова Ярослава

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