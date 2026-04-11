Казахстан победил Канаду и вышел на чемпионат мира

Сборная Казахстана выиграла матчевое противостояние у Канады в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в Астане, сообщают Vesti.kz.

В четвертой встрече Юлия Путинцева (№74 WTA) играла с Бьянкой Андрееску (№130).

Игра продлилась три часа и 39 минут и завершилась в пользу Путинцевой - 7:6(5), 3:6, 7:6(4). Тпким образом, счет в противостоянии стал 3:1 в пользу сборной Казахстана.

Победа в квалификационном противостоянии достаётся той сборной, которая первой доберётся до трёх выигранных матчей в серии, рассчитанной максимум на пять встреч.

Таким образом, последний матч запланированный в этом противостоянии между Соней Жиенбаевой (№1023 WTA) и Кайлой Кросс (№198) уже не имеет турнирного значения.

Напомним, в первом матче Путинцева победила Кросс. Затем, Андрееску обыграла Жиенбаеву.

В парной встрече Анна Данилина (№7 в парном разряде) и Жибек Куламбаева (№145 в паре) победили Андрееску (№157 в парном разряде) и Кроос (№131 в паре) - 7:5, 6:1 и вновь вывели Казахстан вперед.

Теперь, сборная Казахстана выступит на Billie Jean King Cup Finals, который пройдёт в сентябре в Шэньчжэне (Китай).

