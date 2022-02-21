Канада сравняла счёт в матче с Казахстаном в Кубке Билли Джин Кинг

Канада сравняла счёт в квалификационном противостоянии Кубка Билли Джин Кинг против Казахстана в Астане, передают Vesti.kz.

Соня Жиенбаева (№1023) уступила Бьянке Андрееску (№130) со счётом 4:6, 6:7 (4:7).

Встреча длилась 1 час 48 минут. Жиенбаева сделала один эйс и допустила две двойные ошибки, тогда как Андрееску выполнила три подачи навылет при трёх двойных ошибках.

Сегодня, 10 апреля, Юлия Путинцева (№74) победила в первой игре Кайлу Кросс (№198). Таким образом, счёт между сборными Казахстана и Канады стал 1:1.

В субботу, 11 апреля, запланированы ещё три матча:

• парная встреча Анны Данилиной (№7 в парном разряде) и Жибек Куламбаевой (№145 в паре) против Арианы Арсено (№217) и Александры Ваграмовой (№306);

• а также одиночные игры Жиенбаева - Кросс и Путинцева ‐ Андрееску.

Напомним, что победитель противостояния выйдет в финальную часть чемпионата мира - Billie Jean King Cup Finals, который пройдёт в сентябре в Шэньчжэне (Китай).

