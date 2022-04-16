Елена Рыбакина прокомментировала досрочную победу в Кубке Билли Джин Кинг

Автор: Юлия Милова

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина оценила свою победу над экс-лидером мирового рейтинга Анжеликой Кербер, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 16 апреля, в матче с немкой она проиграла первый сет, но выиграла два последующих. Этот успех принес сборной Казахстана досрочную победу над Германией в Кубке Билли Джин Кинг.

"Матч был очень непростой, сложно было играть. Но я настраивалась. Понимала, что, конечно же, мы обе будем биться до последнего очка. И нервы, и все вообще, что можно было, я ощутила на корте.

Я думаю, что у меня есть уровень, и я могла бы сыграть лучше. Думаю, что это не мой предел. То же самое, может быть, может сказать и Анжелика, потому что, как я и говорила до этого, мы только перешли на грунт. Не совсем хорошо подавала сегодня, если сравнивать со вчерашним днем. Но в целом я рада, что удалось перебороть", - сказала Рыбакина.

Напомним, Казахстан выиграл у Германии с общим счетом 3-0 и вышел в финальную стадию турнира. Накануне первое очко команде принесла Юлия Путинцева, также обыгравшая Кербер, а затем Рыбакина была сильнее Лауры Зигемунд.

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