Борьба за 9 миллионов долларов. Трансляция второго матча Казахстана на ЧМ по теннису

Новости спорта Теннис Кубок Билли Джин Кинг
Сегодня 09:53
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Сегодня, 10 ноября, сборная Казахстана по теннису проведет второй матч в групповой стадии финального раунда Кубка Билли Джин Кинг, который проходит в Севилье (Испания), сообщают Vesti.kz.

Соперником выступит команда Словении. Начало матча в 15:00 по астанинскому времени. В Прямом эфире противостояние покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция на Qazsport

Накануне команда Казахстана уступила Австралии. В свою очередь австралийки проиграли на старте Словении.

В состав сборной Казахстана входят Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Анна Данилина, Жибек Куламбаева и Аружан Сагандыкова. Подробнее о турнире - здесь.

Соревнования в Севилье завершатся 12 ноября. Общий призовой фонд турнира, который называют командным чемпионатом мира по теннису, составляет 9,6 миллиона долларов. Победитель получит 2,4 миллиона долларов, серебряный призер - 1,4 миллиона , полуфиналисты - 960 000 долларов, а остальные команды, не сумевшие выйти из группы, - 480 000 долларов.

Также на чемпионате мира сыграют Швейцария (действующие чемпионы), Австралия (финалисты прошлого розыгрыша), Испания (хозяева турнира), Франция, Канада, Чехия, Германия, Италия, Словения, США и Польша (получили приглашение WC).

12 команд поделены на четыре группы по три команды. Из каждой группы в полуфинал выйдут по одной лучшей сборной. Казахстан попал в группу B.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Путинцева Юлия

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