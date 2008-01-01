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Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
Барыс Спартак 17:00
1 2,43 X 4,04 2 2,51
Куньлунь Ред Стар Авангард 20:00
1 6,35 X 5,6 2 1,39
Хоккей. Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
Мунайши (мол) Пв Кулагер (мол) 5:4
Барыс-Жас (юн) Ястребы (мол) 0:0
Кыран (мол) Горняк (мол) 17:00
Хоккей. Европейская женская хоккейная лига 2020/21
Айсулу КЕХВ Лэйкерс 16:15
Футбол. Чемпионат России 2020/21
Урал Сочи 15:00
1 3,34 X 3,32 2 2,4
Рубин ЦСКА М 19:30
1 4,18 X 3,7 2 1,975
Футбол. Чемпионат Германии 2020/21
Байер Герта 20:30
1 1,825 X 4,02 2 4,54
Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 1:0
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
1 3,96 X 3,64 2 2,04
Челси Тоттенхэм Хотспур 22:30
1 2,2 X 3,62 2 3,48
Арсенал Вулверхэмптон Уондерерс 01:15
1 2,19 X 3,42 2 3,72
Футбол. Чемпионат Испании 2020/21
Реал М Алавес 1:2
Барселона Осасуна 19:00
1 1,296 X 6,65 2 10,5
Хетафе Атлетик 21:15
1 2,93 X 3,01 2 2,93
Реал Сосьедад Вильярреал 02:00
1 2,21 X 3,54 2 3,54
Футбол. Чемпионат Италии 2020/21
Аталанта Верона Хеллас 0:2
Лацио Удинезе 17:30
1 1,696 X 4,08 2 5,5
Наполи Рома 01:45
1 2,075 X 3,8 2 3,68
Футбол. Чемпионат Саудовской Аравии 2020/21
Аль-Ахли Дж Аль-Фейсали 22:40
Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
Мехелен Еллоу-Ред Беерсхот 18:30
1 2,09 X 4,04 2 3,1
Футбол. Чемпионат Латвии 2020
Даугавпилс Спартак Юр 16:30
Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
Волгарь Чайка Пс 18:00
1 3,01 X 3,05 2 2,52
Факел СКА-Хабаровск 19:00
1 2,37 X 3,14 2 3,165
Футбол. Чемпионат Польши 2020/21
Висла Кр Заглембе Лб 1:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2020/21
Зимбру Сфынтул Георге 20:00
1 6,35 X 4,74 2 1,344
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2020/21
Атырау Жетысу 4:3
Каспий Нур-Султан 0:3
Кайрат Актобе 16:00
Байтерек Окжетпес 18:30
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2020/21
Барсы Атырау Астана 18:00
Биатлон. Кубок мира 2020/21
Спринт. 10 км. Этап 1. Контиолахти (Финляндия) 15:30
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Контиолахти (Финляндия) (женщины) 18:40
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2020/21
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 16:50
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:50
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Чемпионат Казахстана по футболу 2020 года. Премьер-лига (Второй этап)


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Дата Турнир Соревнование Статус Прогноз Итог Очки
30 ноября 13:00 Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Кызыл-Жар СК - Астана не начат
30 ноября 13:00 Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Шахтер - Тобол не начат
30 ноября 18:00 Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Жетысу - Каспий не начат
30 ноября 13:00 Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Окжетпес - Ордабасы не начат
30 ноября 18:00 Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Тараз - Кайрат не начат

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