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Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
Амур Трактор 15:00
1 2,51 X 3,74 2 2,54
Барыс Ак Барс 19:30
1 2,77 X 3,86 2 2,29
Хоккей. Pro Hokei Ligasy 2020/21
Темиртау Алтай-Торпедо 14:00
Торпедо УК Алматы 17:00
1 2,015 X 4,2 2 3,02
Горняк Номад 17:00
1 4,86 X 4,98 2 1,52
Кулагер Бейбарыс 17:00
1 2,768 X 3,88 2 2,23
Арлан Актобе 17:00
1 1,55 X 4,74 2 4,7
Иртыш Снежные Барсы (мол) 17:00
Футбол. Чемпионат Европы 2021 среди женщин
Франция Македония 01:00
1 1,01 X 26 2 37
Футбол. Чемпионат Германии 2020/21
Штутгарт-1893 Кельн 00:30
1 2,08 X 3,84 2 3,62
Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
Астон Вилла Лидс Юнайтед 01:00
1 2,19 X 3,74 2 3,4
Футбол. Чемпионат Испании 2020/21
Эльче Валенсия 01:00
1 3,46 X 3,32 2 2,344
Футбол. Чемпионат Италии 2020/21
Сассуоло Торино 00:45
1 1,755 X 4,48 2 4,48
Футбол. Чемпионат ОАЭ 2020/21
Шабаб Аль-Ахли Аль-Айн 23:00
Футбол. Чемпионат Саудовской Аравии 2020/21
Аль-Фейсали Аль-Батин 22:55
Футбол. Лига Европы 2020/21
Лестер Сити Заря Лг 3:0
Селтик Милан 1:3
Маккаби Т-А Карабах 1:0
Вольфсберг ЦСКА М 1:1
Динамо З Фейеноорд 0:0
Волейбол. Кубок Казахстана 2020/21
Буревестник Павлодар 3:0
Атырау Есиль СК 1:0
Мангыстау Тараз 16:00
1 1,47 2 2,512
Алтай Ушкын-Кокшетау 19:00
Волейбол. Кубок Казахстана 2020/21. Женщины
Жетысу Алтай-2 3:0
Алтай Алматы 0:0
Иртыш-Казхром Куаныш 16:00
Тараз Караганда 19:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2020/21. Женщины
Караганда Окжетпес 80:63
Казыгурт МарС Каспий 29:48
Астана Тайгерс Туран 15:00
Иртыш СДЮСШ 17:30
Велоспорт. Джиро д`Италия-2020
Групповая гонка. Этап 19. Морбеньо - Asti (251 km) 14:15
Велоспорт. Вуэльта Испании 2020
Групповая гонка. Этап 4. Garray - Эхеа-де-лос-Кабальерос (190 km) 17:10
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2020"
Ивашка Попко 17:00
1 1,48 2 2,664
Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2020/3"
Айнитдинова, Куламбаева Тихонова, Пепеляева 15:30
1 1,32 2 3,175
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Чемпионат Казахстана по футболу 2020 года. Премьер-лига (Второй этап)


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Дата Турнир Соревнование Статус Прогноз Итог Очки
26 октября Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Окжетпес - Астана не начат
26 октября Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Жетысу - Кайсар не начат
26 октября Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Каспий - Ордабасы не начат
26 октября Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Тобол - Кайрат не начат
27 октября Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Шахтер - Кызыл-Жар СК не начат

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