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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
Спартак Северсталь 22:30
1 1,77 X 4,14 2 4
Хоккей. Pro Hokei Ligasy 2020/21
Горняк Кулагер 0:1
Бейбарыс Торпедо УК 20:00
1 3,88 X 4,44 2 1,712
Актобе Номад 20:00
1 3,88 X 4,66 2 1,68
Футбол. Чемпионат Европы 2021 среди женщин
Австрия Франция 02:00
1 8,6 X 5,5 2 1,27
Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
Шахтер Кызыл-Жар СК 0:0
Футбол. Чемпионат Германии 2020/21
Байер Аугсбург 3:1
Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
Бернли Тоттенхэм Хотспур 0:1
Футбол. Чемпионат Испании 2020/21
Леванте Сельта 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2020/21
Милан Рома 3:3
Футбол. Лига чемпионов 2020/21
Локомотив М Бавария 23:55
1 19 X 10 2 1,152
Шахтер Д Интер 23:55
1 5,9 X 4,48 2 1,605
Атлетико М Зальцбург 02:00
1 1,78 X 4,08 2 4,78
Боруссия М Реал М 02:00
1 3,78 X 4,1 2 1,968
Порту Олимпиакос 02:00
1 1,915 X 3,64 2 4,54
Олимпик Марсель Манчестер Сити 02:00
1 7,9 X 5,05 2 1,44
Аталанта Аякс 02:00
1 1,955 X 4,44 2 3,58
Ливерпуль Митьюлланд 02:00
1 1,18 X 9,1 2 16
Волейбол. Кубок Казахстана 2020/21
Тараз Есиль СК 3:0
Мангыстау Атырау 1:3
Ушкын-Кокшетау Буревестник 1:1
Алтай Павлодар 19:00
1 1,005 2 18
Волейбол. Кубок Казахстана 2020/21. Женщины
Куаныш Алтай-2 3:0
Караганда Алматы 2:3
Иртыш-Казхром Жетысу 0:3
Алтай Тараз 18:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2020/21
Актобе Барсы Атырау 19:00
Астана Каспий 19:30
Велоспорт. Вуэльта Испании 2020
Групповая гонка. Этап 7. Витория - Вильянуэва-де-Вальдеговия (160.4 km) 18:20
Теннис. Турнир ATP Нур-Султан (Казахстан) 2020
Голубев, Недовесов Перселл, Сэвилл 0:2
Скатов Руусувуори 0:1
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Чемпионат Казахстана по футболу 2020 года. Премьер-лига (Второй этап)


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Дата Турнир Соревнование Статус Прогноз Итог Очки
30 октября 17:00 Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Астана - Кайрат не начат
30 октября Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Ордабасы - Тобол не начат
30 октября Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Кайсар - Каспий не начат
31 октября Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Кызыл-Жар СК - Жетысу не начат
31 октября Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Окжетпес - Тараз не начат

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