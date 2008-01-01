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Хоккей. Pro Hokei Ligasy 2020/21
Снежные Барсы (мол) Иртыш 0:0
1 2,27 X 4,18 2 2,568
Сарыарка Арлан 19:00
1 2,275 X 3,88 2 2,69
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
1 1,93 X 4,1 2 3,28
Хоккей. Кубок Карьяла 2020
Чехия Швеция 18:30
1 2,9 X 4,24 2 2,11
Россия Финляндия 22:30
1 7,7 X 6,3 2 1,37
Футбол. Лига чемпионов 2020/21
Челси Стад Ренн 3:0
Севилья Краснодар 3:2
Брюгге Боруссия-09 Д 0:3
Ференцварош Ювентус 1:4
Барселона Динамо К 2:1
РБ Лейпциг ПСЖ 2:1
Футбол. Лига Европы 2020/21
Бенфика Глазго Рейнджерс 23:55
1 2,09 X 3,72 2 3,7
ПАОК ПСВ Эйндховен 23:55
1 2,36 X 3,66 2 3,13
Реал Сосьедад А3 Алкмаар 23:55
1 1,49 X 4,78 2 7,3
Лудогорец-1945 Тоттенхэм Хотспур 23:55
1 12 X 6,5 2 1,285
Сивасспор Карабах 23:55
1 2,395 X 3,44 2 3,24
Арсенал Мольде 02:00
1 1,312 X 6,25 2 10,5
Фейеноорд ЦСКА М 02:00
1 2,592 X 3,62 2 2,82
Милан Лилль 02:00
1 1,725 X 3,98 2 5,35
Заря Лг АЕК Аф 02:00
1 2,975 X 3,4 2 2,59
Динамо З Вольфсберг 02:00
1 2,445 X 3,76 2 2,93
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2020/21
Атырау Жетысу 4:3
Каспий Нур-Султан 1:1
Кайрат Актобе 1:0
Байтерек Окжетпес 20:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2020/21
Калев/Крамо Астана 23:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2020/21
Алматинский Легион Каспий 20:00
Велоспорт. Вуэльта Испании 2020
Групповая гонка. Этап 15. Mos - Пуэбла-де-Санабрия (234.6 km) 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Парма (Италия) - 2020/2"
Броди, Попко Гали, Ламазин 0:1 ТП
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Чемпионат Казахстана по футболу 2020 года. Премьер-лига (Второй этап)


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Дата Турнир Соревнование Статус Прогноз Итог Очки
7 ноября 15:00 Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Кайсар - Кайрат не начат
8 ноября 15:00 Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Кызыл-Жар СК - Тобол не начат
8 ноября 17:00 Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Окжетпес - Жетысу не начат
8 ноября 15:00 Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Тараз - Шахтер не начат

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