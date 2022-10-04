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Новости спорта Теннис ATP

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"Я не уверен". Первая ракетка России в шоке от турнира Astana Open

"Я не уверен". Первая ракетка России в шоке от турнира Astana Open
©Ktf.kz, Андрей Ударцев

Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев оценил турнир ATP 500 в Астане. Сегодня одному из ведущих теннисистов планеты удалось успешно стартовать на соревнованиях в столице Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом круге Astana Open Медведев в двух сетах переиграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа - 6:3, 6:1. 

"На самом деле полные трибуны - это круто. Потому что, если я не ошибаюсь, в прошлом году (я хайлайты смотрел, когда был турнир) казалось, что не было полных трибун. Не знаю, так на самом деле, или нет. А сейчас очень круто, видно, что люди любят теннис. Турнир нереальный, восьмой сеяный и 12-й в мире - это просто... я не уверен, вообще было ли такое когда-то на АТР 500. Ну, наверное, было, но очень редко.

Турнир организован классный, и, в принципе, в Казахстане турниры всегда были организованы классно. Я первый раз здесь (в Казахстане) играл свой первый юниорский ITF в Усть-Каменогонске, и сразу удалось победить. Поэтому всегда хорошие воспоминания о Казахстане, всегда рад вернуться, и, честно, надеюсь, что этот турнир, будь то АТР 250 или АТР 500, останется в календаре. Потому что будет удовольствие сюда возвращаться", - сказал бывший лидер мирового рейтинга и триумфатор US Open-2021.

Ранее своими впечатлениями о турнире поделился бельгиец Давид Гоффен, оформивший главную сенсацию дня на Astana Open. Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик поделился впечатлениями от болельщиков на домашнем турнире, а грек Стефанос Циципас объяснил, что ему нравится в Астане.

Лучшему теннисисту мира не понравился корт на турнире в Астане

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Метки:
теннис теннис большой ATP Россия Казахстан US Open

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