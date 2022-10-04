"Мне стыдно". Первая ракетка Казахстана - о ругательствах на корте и успешном старте турнира в Астане

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик поделился эмоциями от победы в матче первого круга турнира ATP 500 в Астане. 25-летний теннисист отметил, что чувствует ответственность перед местными фанатами, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником 43-й ракетки мира по стартовому раунду был нидерландец Таллон Грикспур, занимающий 54-ю строчку в мировой табели о рангах. Казахстанец сломил сопротивление соперника за один час и 37 минут - 6:0, 4:6, 6:3.

- Кратко не получится прокомментировать этот матч. Играть дома всегда приятнее, какая-то атмосфера Кубка Дэвиса, знаете. Я первый раз вышел на корт перед этой толпой в 2019 году, и с тех пор я сыграл достаточно большое количество матчей в Кубке Дэвиса, сыграл два Astana Open. Первый, к сожалению, не смог нормально сыграть, не показал свой теннис. Но после сыграл два раза, и два раза чувствовал себя даже как-то неудобно, что так много людей переживают (за меня). Много где за меня болеют, я собирал в Италии, во Франции полные стадионы. Но там нет такого, что ты относишься к этой толпе с душой. А тут я смотрю на этих детей и понимаю, что я - лидер этой страны, и я обязан показать себя с хорошей стороны, чтобы они полюбили спорт, полюбили теннис. Я чувствую себя обязанным. Соответственно, играть дома очень приятно и очень сложно.

- Когда ты последний раз побеждал Грикспура, то в итоге выиграл турнир в Монпелье (Франция). Есть мысль замахнуться на победу на домашнем турнире?

- Мысли могут быть разные, но давайте посмотрим, что будет дальше, в следующем матче. Да, безусловно, мы с ним сыграли три раза, и три раза я выиграл. Поэтому посмотрим, что будет дальше.

- Следующий соперник - Хуберт Гуркач. Последние две игры с ним сложились не в твою пользу. Какие ожидания от игры?

- Понимаете, я играю дома, тут абсолютно другая часть сезона, последний квартал 2022 года, все уставшие и непонятно, кто в какой форме подойдет к матчу. Безусловно, я надеюсь, что дома результат сложится более положительно, чем в последних двух матчах с ним.

- Мы знаем, что ты очень эмоциональный игрок, но при этом ты играешь здесь дома и, действительно, как ты сказал, здесь очень много детей. Были ли какие-то разговоры о том, чтобы ты как-то спокойнее себя вел, чтобы на корте не было твоей эмоциональности, которая иногда видна с экранов телевизоров?

- Про эмоциональность вы имеете в виду мои "красноречивые" слова? Слушайте, несмотря на какие-то слухи и комментарии, многие люди ошибочно полагают, что я горжусь тем, что так делаю. На самом деле нет, мне зачастую стыдно. То, что я говорю на корте, мне это не нравится. То, что такой сложный матч, как сегодняшний, я сумел провести без этого - мы вместе с командой горды собой, потому что для меня это борьба ежедневная. В тяжелые моменты матча, когда ты там, когда на тебя смотрят десять-двадцать тысяч человек, а сколько еще смотрят по телевизору... и ты не осознаешь. Я готовлюсь к этому, выхожу туда и нахожусь в пространстве. Иногда между розыгрышами даже в состоянии аффекта, и не думаю о том, что это даст такую реакцию в мире, что сидят дети. Так как я сейчас сам отец, в глубине души понимаю, что если бы пришел на корт с ребенком и услышал бы то, что я говорю, то я бы, наверное, улыбнулся и забрал бы его (ребенка) с матча. А играя здесь, дома, я хочу быть примером. Считаю, что мы должны учиться на своих ошибках, а мои ошибки, к сожалению, запоминаются очень хорошо на миллионную аудиторию. Со временем я постараюсь не выдавать то, что я обычно выдаю. Но, знаете, матч на матч не приходится. Поэтому для меня это большая работа.

- Уже завтра ты сыграешь в паре с молодым Бейбитом Жукаевым. Это решение было спонтанным или ты планировал играть в дуэте с ним?

- Я, как лидер этой команды, стараюсь думать о будущем. Понимая, что нам играть всем вместе, и единственный из тех, кто подобрался к топ-300, - это Бейбит. Юрий Польский (вице-президент КТФ. - Прим. автора) спросил меня, хотел бы я сыграть пару. Я сказал "да", и там выбор был либо Денис Евсеев, либо Жукаев, и я все-таки сделал предпочтение в сторону Бейбита в силу того, что он моложе. Мне было интересно посмотреть его в действии, потому что с этим человеком, дай бог, в следующем году или через год мы будем делить команду. Я в него верю, верю, что он может играть хорошо, и он это уже показывал, причем даже с игроками из первой сотни - с Раду Алботом он играл, я слежу за его карьерой. Мне просто хотелось посмотреть на это вживую, оказаться с ним рядом, послушать, что и как он думает о теннисе, какие решения он принимает. Как бы ни сложился матч с Ботиком (Жукаев проиграл Ван де Зандшульпу в первом круге одиночного разряда. - Прим. автора), наш парный даст ему возможность понять что-то, посмотреть, как люди играют. Может быть, это ускорит его развитие.

Отметим, что Бублик стал единственным представителем Казахстана, которому удалось преодолеть барьер первого раунда на Astana Open. Ранее свои выступления в одиночном разряде завершили Бейбит Жукаев и Михаил Кукушкин.