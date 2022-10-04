Первая ракетка Казахстана вышел во второй круг турнира в Астане

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел матч первого круга на турнире ATP 500 Astana Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первой встрече Бублик встречался с Таллоном Грикспором из Нидерландов. Матч закончился со счетом 6:0, 4:6, 6:3 в пользу казахстанца, который занимает 43-ю позицию в рейтинге ATP.
Во втором круге Бублик сыграет с Хубертом Хуркачем из Польши.
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