Первая ракетка Казахстана вышел во второй круг турнира в Астане

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел матч первого круга на турнире ATP 500 Astana Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первой встрече Бублик встречался с Таллоном Грикспором из Нидерландов. Матч закончился со счетом 6:0, 4:6, 6:3 в пользу казахстанца, который занимает 43-ю позицию в рейтинге ATP.

Во втором круге Бублик сыграет с Хубертом Хуркачем из Польши.

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