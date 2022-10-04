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Новости спорта Теннис ATP

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"Это просто невероятно". Шестая ракетка мира Циципас - о турнире в Астане и местных фанатах

"Это просто невероятно". Шестая ракетка мира Циципас - о турнире в Астане и местных фанатах
©Ktf.kz, Андрей Ударцев

Шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас прокомментировал свое участие на турнире АТР 500 в Астане. По словам 24-летнего спортсмена, он наслаждается пребыванием и участием в соревнованиях в столице Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом круге крупного турнира Циципас встретился с местным спортсменом Михаилом Кукушкиным. Матч продлился менее полутора часов и завершился победой третьего сеяного - 6:3, 6:4.

"Здесь очень хорошая публика, отличные фанаты, они очень любят теннис. Зрители очень уважительны. Во многих странах, включая азиатские, все относятся с большим уважением к спортсменам, и я очень наслаждаюсь этим. По всему миру есть сумасшедшие фанаты, действия которых на корте влияют на игроков, но тут такого я не почувствовал. И играть при такой атмосфере просто невероятно, ты сразу чувствуешь, что тут цивилизованные люди", - сказал грек. 

Отметим, что в рамках сегодняшнего игрового дня в Астане также сыграют первая ракетка мира Карлос Алькарас, экс-лидер мирового рейтинга Даниил Медведев и лучший теннисист Казахстана Александр Бублик.

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Метки:
теннис теннис большой ATP Казахстан Греция Кукушкин Михаил Бублик Александр

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