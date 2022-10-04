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Новости спорта Теннис ATP

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Лучшему теннисисту мира не понравился корт на турнире в Астане

Лучшему теннисисту мира не понравился корт на турнире в Астане
©Ktf.kz, Андрей Ударцев

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал свое неожиданное поражение на турнире АТР 500 в Астане. Он отметил, что ему так и не удалось адаптироваться к медленному корту, передает корреспондент Vesti.kz.

В первом круге соревнований 19-летний испанец встретился с 31-летним Давидом Гоффеном. В итоге матч завершился победой бельгийца со счетом 7:5, 6:3. 

"Это был сложный матч, вы видели сами. Гоффен очень хорошо играл. Сделать камбэк нелегко. Конечно, ранее он уже играл здесь в квалификации, а мне сложно было адаптироваться к корту, он немного медленный. Я пытался привыкнуть к этому корту как можно скорее, но у меня не получилось. 

Конечно, он за свою карьеру провел много отличных матчей, он очень опытен. Сегодня он был очень агрессивен, я не мог управлять игрой, справиться с этим. Он оказывал на меня давление. Из этого поражения я извлеку урок", - сказал Алькарас.

Напомним, что Алькарас в прошлом месяце стал победителем US Open 2022.

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Метки:
теннис теннис большой ATP Алькарас Карлос Испания Казахстан US Open США

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