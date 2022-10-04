"Ничего не поменялось". Бельгийский теннисист - о своем возвращении в Казахстан и победе над первой ракеткой мира

Бельгийский теннисист Давид Гоффен стал автором главной сенсации на турнире АТР 500 в Астане. Проиграв в квалификации соревнований, 31-летний спортсмен получил второй шанс благодаря статусу LL (Lucky Loser) и сразу же обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса. После матча Гоффен прокомментировал свою победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч между Гоффеном и Алькарасом закрывал дневную сессию четвертого игрового дня Astana Open. Экс-седьмая ракетка мира из Бельгии неожиданно одержал победу в двух партиях - 7:5, 6:3.

- Еще позавчера вы проиграли в квалификации 19-летнему Луке Нарди, а теперь обыграли первую ракетку мира. После поражения в квалификации вы верили, что еще будет возможность сыграть в основной сетке?

- Я был первым сеяным в квалификации. Я знал, что Янник Синнер уже снялся и что у меня в любом случае есть шанс. На следующий день мне сказали, что Руне тоже не приедет. Поэтому прошло не так много времени ожидания, чтобы понять, что я сыграю, что я стану лаки-лузером. Хорошо получить второй шанс. В квалификации у меня были матчболы, чтобы завершить все в свою пользу в двух сетах. Это был не лучший мой матч. Я думаю, что заслужил второй шанс, ведь мой теннис был близок к уровню, который позволяет здесь играть. Нет никакого выбора, только выходить на корт и показывать свой лучший теннис, как сегодня.

- Вы представляли, что можете обыграть Карлоса?

- Конечно, я знал, на что я способен. Но это Карлос, это первая ракетка мира и чемпион турнира "Большого шлема". Это один из самых жестких матчей. Но я верил, что у меня есть шансы. Я хотел доказать сам себе, что я все еще могу давать результат. Это хорошая уверенность для дальнейших матчей и следующего сезона.

- Почти девять лет назад вы впервые приезжали в Астану, играли на Кубке Дэвиса, где были два нереальных пятисетовых матча с Кукушкиным и Голубевым. Есть ли у вас какие-то воспоминания из Казахстана?

- Конечно, у меня есть воспоминания, Кубок Дэвиса. Ничего не поменялось, потому что я проиграл тогда Голубеву, имея матчбол, и сейчас я тоже проиграл здесь с матчбола в финале квалификации. На этом корте всегда происходит такое (смеется). Но спустя девять лет я очень рад снова приехать сюда. Игроки и стадион очень классные. Здесь была великолепная атмосфера во время Кубка Дэвиса. Конечно, мы проиграли, но мы знали, как сложно выиграть здесь, в Казахстане. Спустя девять лет это уже другое соревнование, индивидуальный турнир, другой опыт, другая атмосфера. Но я все еще наслаждаюсь пребыванием здесь.

- Чего вы ожидаете от матча с Маннарино?

- После "Уимблдона" был сложный период, я не мог найти свою игру, мою уверенность на хардовом покрытии. К следующему матчу я должен быть готов, это солидный соперник, и он победил Стэна Вавринку. Не важно то, что я выиграл у первой ракетки мира в первом круге, ведь во втором будет тоже сложно. Нужно будет бороться до конца, это будет нелегко.

Во втором круге соревнований Гоффен сыграет с французом Адрианом Маннарино. Ранее Алькарас прокомментировал неудачно сложившийся матч.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!