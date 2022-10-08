"Я удивлен". Шестая ракетка мира - о турнире в Астане и выходе в финал

Автор: Димаш Тулегенов

24-летний Стефанос Циципас и Андрей Рублев, занимающие шестую и девятую позиции в рейтинге АТР, разыграли первую путевку в финал турнира АТР 500 Astana Open. После столь напряженного матча победитель из Греции поделился своим мнением о завершившейся встрече, а также высказался о завтрашнем финале, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первое полуфинальное противостояние длилось два часа и семь минут. Оно завершилось победой Циципаса со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Это был 11-й матч между спортсменами, и теперь счет личных встреч - 6:5 в пользу Стефаноса.

- Это был хороший матч, я старался играть каждый мяч и моя концентрация была на хорошем уровне. Я считаю, что добился большой победы.

- Это твой девятый финал на АТР 500, но до этого восемь ты проиграл. Как будешь готовиться к этой игре?

- Я готовлюсь к каждой игре по отдельности. К сожалению, я проиграл предыдущие восемь финалов (на АТР 500). У меня уже были моменты, когда я был близок к триумфу, даже подавал на матч, но соперник выдал несколько необычных приемов. Я постараюсь воспользоваться каждым своим шансом и показать все лучшее в финале.

- Каков будет твой ключ к успеху в игре с Джоковичем или Медведевым, которые столь хороши на задней линии?

- Я думаю, что моя игра на задней линии может конкурировать с тем, что показывают эти парни. Нужно стараться подавать первым мячом, играть в свою игру.

- Что ты скажешь об атмосфере на этом турнире?

- Отличный турнир. Я считаю, что была проделана большая работа, чтобы он стал таким. Я удивлен тем, каким получилось это соревнование. Организация, качество кортов и все прочее на очень высоком уровне. Я надеюсь, организаторам удастся сохранить этот турнир на будущее.

- У тебя не самая хорошая статистика в матчах с Медведевым и Джоковичем, но каковы твои ожидания от финала? Будешь ли ты что-то менять в своей игре?

- Я буду стараться адаптироваться к игре любого из них. Нужно постараться показать свою оптимальную игру, точно подавать.

Отметим, что в финале он сыграет с победителем второго матча 1/2 финала, в рамках которого сыграют серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев. Решающая игра пройдет уже завтра, 9 октября.