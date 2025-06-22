"Я был проклят". Бублик обратился к Медведеву после победы в финале

Казахстанский теннисист Александр Бублик обратился к Даниилу Медведеву после своей победы в финале турнира ATP в Галле. В решающем поединке 45-я ракетка мира взяла верх над россиянином, занимающим 11-е место в рейтинге ATP, со счетом 6:3, 7:6 (7:4), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Эта победа стала для Бублика первой в личных встречах с Медведевым - до этого казахстанец проигрывал ему семь матчей подряд.

"Даниил, я был проклят играть с тобой вечно и не выигрывать даже сета. Рад, что это прервалось. Ты великий чемпион, желаю тебе большого успеха. Победить тебя здесь - достижение для меня. Ты очень давно работаешь со своей командой, выиграл "Шлем", и я желаю тебе еще большего успеха и еще больше выигранных "Шлемов", - сказал Бублик во время торжественной церемонии.

Напомним, на турнире в Галле на пути к финалу Бублик сотворил три сенсации подряд, обыграв первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (№1), чеха Томаша Махача (№23) и россиянина Карена Хачанова (№22).

Общий призовой фонд турнира - 2,52 миллиона евро (1,51 миллиарда тенге). Бублик уже завоевывал трофей в Галле в 2023 году.