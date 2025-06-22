В мире оценили прогресс Бублика после триумфа в Германии

Популярный аккаунт в соцсети X The Tennis Letter оценил триумф первой ракетки Казахстана Александра Бублика (№45) на турнире категории ATP 500 в Галле (Германия), сообщают Vesti.kz.

В решающем матче Бублик обыграл россиянина Даниила Медведева (№11) - 6:3, 7:6(4).

"Бублик победил Медведева со счетом 6:3, 7:6 в Галле. Саша проигрывал Даниилу по личным встречам 0-7 перед этим матчем. Но вы не поняли бы это, посмотрев этот матч. Так здорово видеть, как он вырос в этом сезоне. Пятый титул. Второй титул в Галле. Он выиграл девять из десяти последних матчей. Он прибыл", - отмечает The Tennis Letter.

Отметим, что Бублик до этого никогда не обыгрывал Медведева.

Напомним, на турнире в Галле на пути к финалу Бублик сотворил три сенсации подряд, обыграв первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (№1), чеха Томаша Махача (№23) и россиянина Карена Хачанова (№22).

Общий призовой фонд турнира - 2,52 миллиона евро (1,51 миллиарда тенге). Бублик уже завоевывал трофей в Галле в 2023 году.