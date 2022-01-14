Третий теннисист из Казахстана выступит на Australian Open

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вышел в основную сетку на Australian Open, передает корреспондент Vesti.kz.

В матче за выход в основную сетку 34-летний казахстанец в трех сетах переиграл 25-летнего американца Эрнесто Эскобедо (6:4, 5:7, 7:5).

В третьем сете матч был прерван на подаче Эскобедо при счете 4:4 из-за проблем с обслуживающей техникой. Игра продолжалась почти три часа.

Ранее дебют на турнире Большого шлема себе обеспечил себе 20-летний Тимофей Скатов, а 25-летний Дмитрий Попко проиграл чеху Иржи Лехечке.

Без борьбы в основной сетке турнира оказался первый номер сборной Казахстана Александр Бублик.

20-летний теннисист из Казахстана дебютирует на Australian Open

Ранее была проведена официальная жеребьевка турнира, где своих соперников узнали казахстанцы, которые квалифицировались в основную сетку за счет высокого рейтинга.