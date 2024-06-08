Стал известен соперник Алькараса по финалу Ролан Гаррос

Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 09:00
©Ролан Гаррос

Четвертая ракетка мира из Германии Александр Зверев вышел во второй финал турнира "Большого шлема" в карьере. В полуфинале Ролан Гаррос он сломил сопротивление норвежца Каспера Рууда, занимающего седьмую позицию в рейтинге, сообщают Vesti.kz.

Игра закончился за два часа и 38 минут. Для выявления победителя понадобилось четыре сета, по итогам которых Зверев праздновал успех - 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.

Теперь в финале, который состоится завтра, 9 июня, 27-летний Зверев поспорит с третьим номером рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом. В счете личных встреч Александр ведет - 5:4, но на грунте успеха чаще добивался 21-летний Карлос. При этом на "Больших шлемах" (2-1) и на "Ролан Гаррос" (1-0) счет личных встреч говорит вновь за представителя Германии.

Для Зверева это второй финал на таком уровне - в 2020-м он добирался до решающей стадии на US Open, но проиграл австрийцу Доминику Тиму. Что касается Алькараса, то он уже дважды выигрывал "Большие шлемы", но на Ролан Гаррос в финале сыграет впервые.

Напомним, что сам испанец в полуфинале провел матч-триллер с итальянцем Янником Синнером (№2), который по итогам турнира станет первой ракеткой мира. В итоге Алькарас обыграл Синнера в пяти сетах.

Метки:
теннис теннис большой ATP Алькарас Карлос Германия Испания Ролан Гаррос Франция Париж US Open

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:00
ATP
Стал известен соперник Алькараса по финалу Ролан Гаррос
Вчера , 22:19
ATP
Матч-триллер определил первого финалиста в мужской сетке Ролан Гаррос
Вчера , 10:10
ATP
16-летний казахстанец сотворил камбэк на Ролан Гаррос и вошел в историю
5 июня, 17:00
ATP
Джокович узнал плохие новости после снятия с Ролан Гаррос
4 июня, 20:06
ATP
Джокович шокировал своим решением по Ролан Гаррос
4 июня, 19:50
ATP
Смена лидера, фартовый ветеран и месть за Надаля. Как мужчины удивляют на Ролан Гаррос
4 июня, 09:40
ATP
Джокович совершил суперкамбэк на Ролан Гаррос и установил абсолютный рекорд
3 июня, 20:21
ATP
Сенсацией завершился матч лучшего теннисиста России на Ролан Гаррос
31 мая, 23:10
ATP
Лучшие теннисисты Казахстана выиграли матч на Ролан Гаррос
31 мая, 20:48
ATP
Неприятная сенсация случилась на Ролан Гаррос
© 2008 - 2024 ТОО «EML»