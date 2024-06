Матч-триллер определил первого финалиста в мужской сетке Ролан Гаррос

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3) вышел в финал Ролан Гаррос. Матчи проходят на грунтовых кортах Парижа, передают Vesti.kz.

В полуфинале он обыграл итальянца Янника Синнера (№2) в пяти сетах - 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

Соперники провели на корте 4 часа и 12 минут. В ходе встречи испанец сделал 8 эйсов и допустил 7 двойных ошибок, тогда как итальянец выполнил 7 подач навылет при 8 двойных ошибках.

В финале Алькарас сыграет против победителя другого полуфинального матча Каспер Рууд (№7, Норвегия) - Александр Зверев (№4, Германия).

Carlos Alcaraz: the youngest men’s player to reach a Grand Slam final on all three surfaces 🙌🇪🇸#RolandGarros pic.twitter.com/OaztGD5QCy