Соперников начали пугать Бубликом после третьей сенсации

Популярный X-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал победу казахстанского теннисиста Александра Бублика (№45) над россиянином Кареном Хачановым (№22) в полуфинале турнира категории ATP 500 в Галле (Германия), передают Vesti.kz.

Бублик устроил третью сенсацию подряд в матче за финал турнира в Галле

"Александр Бублик обыграл Карена Хачанова - 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Был в двух розыгрышах от поражения.

Впервые за более чем год вышел в финал.

Самый непредсказуемый теннисист мира показывает самую стабильную игру в карьере.

12-й финал в карьере.

4-й финал на траве.

2-й финал в Галле.

Сигнал тревоги для остальных участников тура", - говорится в публикации.