Синнер - Бублик: прямая трансляция матча за выход в полуфинал Ролан Гаррос

Сегодня, 4 июня, казахстанец Александр Бублик, занимающий 62-ю строчку в мировом рейтинге, сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос-2025 против первой ракетки мира - итальянца Янника Синнера, передают Vesti.kz.

Матч начнется ориентировочно в 17:00 по времени Астаны. Ссылки на прямую трансляцию будут доступны ближе к началу встречи здесь.

На пути к четвертьфиналу Бублик обыграл австралийцев Джеймса Дакворта (№92) и Алекса Де Минаура (№9), португальца Энрике Рошу (№200) и британца Джека Дрейпера (№5).

Благодаря успешному выступлению на турнире Бублик уже поднялся на 43-е место в Live-рейтинге. В случае выхода в полуфинал он приблизится к 30-й строчке, финал поднимет его примерно до 21-й, а завоевание титула обеспечит прорыв в топ-20 - вплоть до 17-й позиции.

Победитель матча Бублик - Синнер в 1/2 финала встретится с сильнейшим из пары Александр Зверев (Германия, №3) - Новак Джокович (Сербия, №6).

Невероятный Бублик, первая ракетка и вундеркинд. Кто из казахстанцев остался на Ролан Гаррос?