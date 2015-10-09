Невероятный Бублик, первая ракетка и вундеркинд. Кто из казахстанцев остался на Ролан Гаррос?

Все внимание казахстанцев на Ролан Гаррос-2025 приковано к ошеломительным успехам Александра Бублика (№62), вышедшего в четвертьфинал в одиночном разряде. Но есть и два других наших соотечественника, которые все еще в игре в Париже (Франция). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о них подробнее.

27-летний Бублик завтра, 4 июня, сыграет с лучшим теннисистом планеты Янником Синнером (№1) за выход в полуфинал турнира. А что по остальным?

Данилина тоже в четвертьфинале Ролан Гаррос

29-летняя казахстанка Анна Данилина (№17), являющаяся лучшей парницей страны, выступает в дуэте с сербкой Александрой Крунич (№79). Они уже выиграли три матча, проиграв при этом лишь один сет.

Но завтра, 4 июня, им, как и Бублику, предстоит матч с фаворитами - первыми сеяными чешкой Катериной Синяковой (№1) и американкой Тэйлор Таунсенд (№2). У них тоже только один проигранный сет - тай-брейк в 1/8 финала.

Всего у Синяковой десять побед на женских парных "Больших шлемах", а у Таунсенд - две (обе - с Синяковой). Данилина же в паре добиралась лишь до финала Australian Open-2022, зато выигрывала US Open-2023 в смешанном разряде (миксте). А вот у Крунич четвертьфинал - повторение лучшего результата в паре.

Юный Омарханов - первый сеяный в парном разряде

Сегодня, 3 июня, борьбу на парном турнире среди юниоров начнет 17-летний казахстанец Амир Омарханов (№1013 - в парном рейтинге АТР, №11 - в юниорском рейтинге ITF). Его партнером будет 18-летний испанец Андрес Сантамарта Ройг (№1208 - в парном рейтинге АТР, №2 - в юниорском рейтинге ITF). Они посеяны под первым номером и являются одними из главных фаворитов соревнований.

В первом раунде они сыграют с аргентинским дуэтом 18-летнего Валентина Гарая (№32 - в юниорском рейтинге ITF) и 16-летнего Данте Пагани (№44 - в юниорском рейтинге ITF).

К сожалению, Омарханов уже проиграл в первом круге одиночного разряда, зато его товарищ Андрес добрался до третьего раунда и продолжает борьбу за два титула. В прошлом году Амир добрался на парном юниорском Ролан Гаррос до полуфинала, а вот у Сантамарты Ройга таких показателей еще не было.

Их матч первого круга начнется ориентировочно в 19:00 по казахстанскому времени.

Кто из трех казахстанцев сможет преододеть путь до титула Ролан Гаррос до конца? Пишите свое мнение в комментариях.

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