Шанс для казахстанца? Стал известен теннисист на место Джоковича на Australian Open-2022

Место первой ракетки мира, серба Новака Джоковича в основной сетке Открытого чемпионата Австралии займет лаки-лузер, итальянец Сальваторе Карузо, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На данный момент он является 150-й ракеткой мира. Всего в мужской сетке Australian Open это уже третий лаки-лузер. Стоит отметить, что среди лаки-лузеров был и казахстанец Дмитрий Попко, но он своего шанса не получил.

В первом круге Карузо сыграет с еще одним сербом Миомиром Кецмановичем. А победитель этого противостояния встретится с лучшим в паре казахстанца Михаила Кукушкина (180) и американца Томми Пола (41).

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Напомним, ходатайство адвокатов Новака Джоковича отклонено судом, серб проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован.

Дело Джоковича было рассмотрено полным составом судей Федерального суда в Австралии. Претензии к Новаку возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Серб получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса.

Девятикратный чемпион Australian Open Джокович уже успел потренироваться на кортах турнира. Также он был посеян под первым номером и в первом круге должен был сыграть с Кецмановичем. Первый соревновательный день на Открытом чемпионате Австралии назначен на завтра, 17 января.

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