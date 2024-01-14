Решивший выступать за Казахстан теннисист подарил сенсацию на Australian Open-2024

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Сегодня 14:12
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Российский теннисист Александр Шевченко (№48) не смог выйти во второй круг Australian Open-2024, хотя он был явным фаворитом встречи у букмекеров, передают Vesti.kz.

В первом круге одиночного разряда ему противостоял испанец Хауме Мунар (№83), которому он неожиданно уступил со счетом 3:6, 3:6, 1:6.

Соперники провели на корте 1 час и 57 минут. В ходе игры Шевченко сделал 3 эйса и допустил 5 двойных ошибок, Мунар выполнил 8 подач навылет при 3 двойных ошибках.

Следующую игру испанец проведет с победителем пары Адриан Маннарино (№20, Франция) - Станислас Вавринка (№56, Швейцария).

Ранее сообщалось, что Шевченко планирует выступать за Казахстан на международной арене. Подробности - здесь.

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