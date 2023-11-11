Решивший выступать за Казахстан россиянин в шаге от крупнейшего триумфа

Сегодня, 11 ноября, российский теннисист Александр Шевченко, ранее изъявивший желание получить казахстанское гражданство, проведет первый финальный матч на турнирах АТР. 22-летний спортсмен добрался до решающей стадии на АТР 250 в Метце (Франция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

63-й ракетке мира удалось добраться до финала, выиграв четыре матча подряд. Он остановил Матиаса Бурга, Мате Валкуша, Карена Хачанова и Пьер-Юга Эрбера, проиграв всего один сет. Теперь Шевченко ждет финальная встреча с французом Уго Умбером (№23). Это будет их первая очная встреча.

Если для Александра это будет первый финал на соревнованиях АТР, то для Умбера это уже четвертый по счету решающий матч. Причем все три финала до этого 25-летний француз выиграл.

Отметим, что в Live-рейтинге будущий казахстанец уже располагается на 49-м месте, и это его личный рекорд. В случае победы над Умбером он может оказаться в топ-40 мирового рейтинга.

Финальная встреча между Шевченко и Умбером пройдет в 21:30 по времени Астаны.

Ранее в Федерации тенниса Казахстана уже анонсировали скорое получение теннисистом казахстанского гражданства.