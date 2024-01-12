Рекорд упущен? Казахстан остался без нового достижения в мировом теннисе

Автор: Димаш Тулегенов

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№31) не сумел пробиться в финал соревнований ATP 250 - Adelaide International в Аделаиде (Австралия). 26-летний казахстанец не только упустил возможность выйти в свой юбилейный десятый финал на турнирах АТР в одиночном разряде, но и обновить личный рекорд в мировом рейтинге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинальной встрече Бублик встретился с 22-летним британцем Джеком Дрейпером (№62) и проиграл ему со счетом 6:7(2), 4:6. Так Александр завершил свои выступления на последнем турнире перед стартом Australian Open-2024.

В случае победы над Дрейпером Бублик поднялся бы на 24-е место в Live-рейтинге АТР. В то же время казахстанец еще ни разу в карьере не взлетал выше 25-й строчки. В случае выигрыша турнира он мог бы занять 23-е место в мировой классификации.

Несмотря на неудачу и невозможность обновить личный рекорд по итогам этой недели, Бублик все равно улучшит свое положение в мировой табели о рангах. Сейчас в Live-таблице он уже 27-й. Отметим, что 25-е место в рейтинге, до которого Александр добирался летом прошлого года, - это рекорд в истории одиночного мужского тенниса в Казахстане.

Теперь Бублика ждет Australian Open. Что известно о его сопернике?

Своего соперника по первому кругу Australian Open Бублик узнал только сегодня, когда все 16 счастливчиков квалификации были распределены по турнирной сетке. Им стал 26-летний представитель Индии Сумит Нагал (№139). Друг с другом в прошлом они не играли.

Нагал ни разу в своей карьере не входил в топ-120 рейтинга. Его самые большие достижения: четыре победы на одиночных соревнованиях ATP Challenger, а также триумф на юниорском Уимблдоне в парном разряде (2015).

Он в четвертый раз в карьере сыграет в основной сетке турнира "Большого шлема". В 2019-м на US Open он в первом круге встретился с Роджером Федерером, у которого даже смог выиграть первый сет - 6:4, 1:6, 2:6, 4:6. Год спустя там же индийский спортсмен добрался до второго круга, где проиграл в трех сетах будущему чемпиону Доминику Тиму - 3:6, 3:6, 2:6.

Последний турнир "Большого шлема" Сумит занес себе в актив ровно три года назад, когда проиграл в первом круге Открытого чемпионата Австралии представителю Литвы Ричардасу Беранкису. Теперь он сыграет в Мельбурне второй раз.

Недооценивать соперников нельзя, но если судить объективно, то вряд ли Нагал способен доставить реальные проблемы казахстанцу. Да, он выиграл уверенно все три квалификационных матча, оставив за бортом соревнований француза Жоффри Бланкано (№238), австралийца Эдварда Винтера (№753) и словака Алекса Молчана (№118).

Но уровень Бублика совсем иной. Это игрок топ-30, который выступает на соревнованиях более высокого класса, и который будет максимально настраиваться на выступления в Мельбурне, тем более, что турнирная сетка казахстанцу досталась довольно щадящая. Есть даже вероятность, что в первых двух кругах ему попадутся соперники не из топ-100, но вот в третьем раунде он может выйти на Карлоса Алькараса (№2).

Для Нагала попадание в основную сетку турнира "Большого шлема" - невероятное событие. Но в то, что он сможет остановить Бублика, верится очень трудно. Если Александр будет хорошо себя чувствовать в день матча (а он пока не определен, известно, что Бублик точно не сыграет в воскресенье - Прим. автора), то должен уверенно добывать себе путевку во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, что мельбурнские соревнования пройдут с 14 по 28 января. Казахстан в основной сетке мужского одиночного разряда представит только Бублик.

Фото: Adelaide International©️