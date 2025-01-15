Разгромом за 18 минут обернулся матч Казахстана на Australian Open

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Шевченко неудачно выступили в первом круге парного разряда Australian Open-2025, передают Vesti.kz.

Они уступили уругвайцу Ариэлю Бехару и американцу Роберту Галлоуэю - 4:6, 1:6. Если первый сет длился 26 минут, то второй проиграли за 18 минут.

В ходе игры казахстанский дуэт сделал три эйса и допустил две двойные ошибки. Оппоненты выполнили четыре подачи навылет и отыграли без двойных ошибок.

Напомним, Шевченко в первом круге одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису уступил третьей ракетке мира из Испании Карлосу Алькарасу. Бублик, в свою очередь, в стартовой игре одиночки проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло.