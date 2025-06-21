Прямая трансляция полуфинального матча Бублика на турнире за 1,5 миллиарда

Сегодня, 21 июня, на турнире АТР 500 в Галле (Германия) состоятся полуфинальные матчи одиночного разряда. В том числе свою встречу за выход в финал соревнований проведет лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№45), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Путевку в финал 28-летний Бублик оспорит с 29-летним россиянином Кареном Хачановым (№22). Встреча пройдет вторым запуском, ориентировочно в 19:30 по казахстанскому времени. Многое зависит от того, как долго будут играть первые полуфиналисты - россиянин Даниил Медведев (№11) и немец Александр Зверев (№3).

В прямом эфире матч между Бубликом и Хачановым может будет посмотреть по этой ссылке. В личном противостоянии Карен ведет у Александра - 1:0.

Отметим, что на этом турнире казахстанец попутно выбил француза Александра Мюллера (№40) - 6:4, 6:4, итальянца Янника Синнера (№1) - 3:6, 6:3, 6:4, а также чеха Томаша Махача (№23) - 7:6(2), 6:3.

Хачанов же переиграл бельгийца Зизу Бергса (№49) - 7:5, 6:3, канадца Феликса Оже-Альяссима (№27) - 6:3, 1:6, 6:3, а также аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (№63) - 6:3, 6:2.

Общий призовой фонд турнира в Галле - 2,52 миллиона евро (1,51 миллиарда тенге). Бублик уже завоевывал трофей этих соревнований в 2023 году.

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Фото: IG/tennistv©️