Прямая трансляция матча Бублика с первой ракеткой мира

Сегодня, 10 апреля, лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№11 ATP) сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, сообщают Vesti.kz.

Матч пройдет в рамках 1/4 финала "Мастерса" в Монте-Карло.

Встреча запланирована на 17:00 по казахстанскому времени.

Напомним, Бублик стартовал на этом турнире со второго круга, обыграв сначала француза Гаэля Монфиса - 6:4, 6:4 и победив в третьем круге чеха Иржи Легечку - 6:2, 7:5.

Алькарас прошел аргентинцев Себастьяна Баэса - 6:1, 6:3 и Томаса Мартина Этчеверри - 6:1, 4:6, 6:3.