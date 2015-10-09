ATP
Сегодня 08:11
 

"С ним не согласен". Первая ракетка мира отреагировал на слова Бублика

"С ним не согласен". Первая ракетка мира отреагировал на слова Бублика

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, отреагировал на высказывание Александра Бублика о фаворитах турниров "Большого шлема", сообщают Vesti.kz.

Ранее Бублик заявил, что обыграть Алькараса, а также Новака Джоковича и Янника Синнера на крупнейших турнирах практически невозможно.

"Да, мы действительно выиграли девять последних турниров "Большого шлема", но я всё же не думаю, что мы непобедимы на этих соревнованиях. Когда кто-то вроде Бублика, кто находится в топ-10 (Бублик является 11-й ракеткой мира. — Прим. Ред), говорит такое, это вселяет веру.

Человек, понимающий этот вид спорта так же хорошо, как Бублик, и заявляющий, что мы не можем проиграть на турнире "Большого шлема", помогает нам быть более уверенными. Но я всё равно с ним не согласен", — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Уже 10 апреля Алькарас и Бублик встретятся в четвертьфинале "Мастерса" в Монте-Карло.

Турнир ATP. Монте-Карло (Монако) - 2026   •   Монако, Монте-Карло   •   1/4 финала, мужчины
Сегодня 17:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Алькарас
Ничья
Бублик
Проголосовало 2 человек

