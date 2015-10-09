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Прямая трансляция матча Бублик - Фритц на Уимблдоне

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Прямая трансляция матча Бублик - Фритц на Уимблдоне ©Vesti.kz/Маржан Куандыкова

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграет четвертый матч на травяном турнире Большого шлема Уимблдоне, передают Vesti.kz

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Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграет четвертый матч на травяном турнире Большого шлема Уимблдоне, передают Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана повторил свое лучшее достижение на травяном турнире "Большого шлема", впервые с прошлых выступлений добравшись до четвертого круга.

В 1/8 финала соперником Бублика станет седьмая ракетка мира Тэйлор Фритц. Американец уверенно прошел первые три раунда, обыграв Душан Лайович (3:0), Патрик Кипсон (3:0) и Лоренцо Сонего (3:1).

В нынешнем сезоне Фритц одержал 22 победы при 12 поражениях, а на травяном покрытии его статистика составляет 10 побед и два поражения.

История личных встреч между Бубликом и Фритцем обещает упорную борьбу: теннисисты встречались восемь раз, и счет в противостоянии равный — 4:4.

Матч 1/8 финала Уимблдона между Александром Бубликом и Тэйлором Фритцем состоится 6 июля. Начало встречи ориентировочно запланировано на 20:30 по времени Казахстана. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

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Чемпионат мира 2026   •   Канада, Ванкувер   •   1/8 финала, мужчины
8 июля 01:00   •   не начат
Швейцария
Швейцария
- : -
Колумбия
Колумбия
Кто победит в основное время?
Швейцария
Ничья
Колумбия
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