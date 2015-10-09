Прямая трансляция матча Бублик - Фритц на Уимблдоне

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграет четвертый матч на травяном турнире Большого шлема Уимблдоне, передают Vesti.kz.

Первая ракетка Казахстана повторил свое лучшее достижение на травяном турнире "Большого шлема", впервые с прошлых выступлений добравшись до четвертого круга.

В 1/8 финала соперником Бублика станет седьмая ракетка мира Тэйлор Фритц. Американец уверенно прошел первые три раунда, обыграв Душан Лайович (3:0), Патрик Кипсон (3:0) и Лоренцо Сонего (3:1).

В нынешнем сезоне Фритц одержал 22 победы при 12 поражениях, а на травяном покрытии его статистика составляет 10 побед и два поражения.

История личных встреч между Бубликом и Фритцем обещает упорную борьбу: теннисисты встречались восемь раз, и счет в противостоянии равный — 4:4.

Матч 1/8 финала Уимблдона между Александром Бубликом и Тэйлором Фритцем состоится 6 июля. Начало встречи ориентировочно запланировано на 20:30 по времени Казахстана. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!