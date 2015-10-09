Прямая трансляция битвы Бублика за выход в финал турнира за 357 миллионов

Сегодня, 10 января, на турнире АТР 250 в Гонконге состоятся полуфинальные матчи. Свою игру проведёт и казахстанец Александр Бублик (№11), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первыми на корт, в 12:30 по казахстанскому времени, выйдут итальянец Лоренцо Музетти (№7) и россиянин Андрей Рублёв (№16). А по окончании их встречи свой матч проведут американец Маркос Гирон (№64) и казахстанец Бублик. Оба матча в прямом эфире покажут по этой ссылке.

Отметим, что Бублик может переписать историю казахстанского тенниса и войти в топ-10 лучших игроков мира по итогам соревнований в Гонконге. Для этого ему нужно выиграть турнир.

Общий призовой фонд турнира составляет 700,04 тысячи долларов США (357,6 миллиона тенге).

