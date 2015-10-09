Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
WTA
Сегодня 09:15
 

Казахстанка одержала победу на престижном турнире в Австралии

Казахстанка одержала победу на престижном турнире в Австралии Теннисный мяч на корте. Фото: Depositphotos©

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№74) уверенно стартовала в квалификации соревнований WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Её соперницей была 15-летняя австралийка Тори Расселл (№1477), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча длилась чуть больше часа и завершилась победой 31-летней Путинцевой со счётом 6:4, 6:1. Таким образом она пробилась в финал отборочного этапа.

В решающей встрече за выход в основную сетку турнира Путинцева поспорит либо с чешкой Марией Боузковой (№46), либо с сербкой Александрой Крунич (№467). Финалы квалификации пройдут завтра, 11 января.

Отметим, что в прошлом году Юлия добралась в Аделаиде до полуфинала основного турнира, поэтому ей предстоит защищать большое количество очков. Общий призовой фонд турнира составляет 1,2 миллиона долларов США (616,4 миллиона тенге).

Ранее стало известно, что она впервые за 11 лет выпадет из топ-100 мирового рейтинга:

Грустное падение с рекордом: в казахстанском теннисе случится то, чего не было 11 лет

