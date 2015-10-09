Казахстанка одержала победу на престижном турнире в Австралии

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№74) уверенно стартовала в квалификации соревнований WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Её соперницей была 15-летняя австралийка Тори Расселл (№1477), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча длилась чуть больше часа и завершилась победой 31-летней Путинцевой со счётом 6:4, 6:1. Таким образом она пробилась в финал отборочного этапа.

В решающей встрече за выход в основную сетку турнира Путинцева поспорит либо с чешкой Марией Боузковой (№46), либо с сербкой Александрой Крунич (№467). Финалы квалификации пройдут завтра, 11 января.

Отметим, что в прошлом году Юлия добралась в Аделаиде до полуфинала основного турнира, поэтому ей предстоит защищать большое количество очков. Общий призовой фонд турнира составляет 1,2 миллиона долларов США (616,4 миллиона тенге).



