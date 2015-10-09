Синнер и Алькарас провели первый очный матч в 2026 году и заработали по миллиарду

Лучшие теннисисты мира испанец Карлос Алькарас (№1) и итальянец Янник Синнер (№2) провели первый матч в 2026 году. Правда, это был лишь показательный поединок, сообщают Vesti.kz.

Алькарас и Синнер провели игру в Инчхоне (Южная Корея). Встреча ограничилась двумя партиями, а победителем стал Алькарас - 7:5, 7:6(6). Причём на тай-брейке второго сета у Синнера был сетбол при счёте 6:5, но он его не реализовал.

Эта игра не войдёт в официальную статистику, тем не менее Алькарас выиграл первое противостояние против Синнера в 2026 году. Вряд ли кто-то сомневается в том, что они сыграют ещё огромное количество раз друг с другом.

Ранее сообщалось, что оба спортсмена заработали по два миллиона долларов (1,02 миллиарда тенге) за согласие на участие в этом показательном матче. В итоге они заработали такую сумму за один час и 48 минут на корте.

