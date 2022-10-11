Первый турнир ATP 500 в Астане: сколько заработали казахстанцы и ведущие теннисисты мира

Автор: Димаш Тулегенов

Первый турнир ATP 500 Astana Open - это не только приток мировых звезд, но и большие призовые. Общий фонд составил 1,9 миллиона долларов, или 898,9 миллиона тенге. Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, сколько в итоге заработали казахстанские теннисисты.

Суммарный заработок восьми казахстанцев, участвовавших на Astana Open, составил 102 250 долларов, или 48,3 миллиона тенге. На самом деле, это не так уж и много, ведь это число - лишь 1/18 от общего призового фонда турнира. Но объясняется скромный показатель тем, что казахстанцы не смогли пробиться далеко ни в одиночном разряде, ни уж тем более в парном.

Больше всех из местных теннисистов заработал первый номер страны Александр Бублик. В одиночке он добрался до второго круга, а в паре проиграл сразу же. Всего он заработал 31,8 тысячи долларов, или 15,07 миллиона тенге.

21-летний Бейбит Жукаев, привлекший внимание самого Новака Джоковича, проиграл в первом круге в обоих разрядах, но для него это был первый подобный опыт в карьере. Он заработал 18,8 тысячи долларов, или 8,9 миллиона тенге.

Топ-3 среди казахстанцев замкнул экс-лидер сборной Михаил Кукушкин. Опытный игрок получил WC-приглашение в основную сетку турнира, где в первом же круге уступил будущему финалисту Стефаносу Циципасу. За первый круг соревнований Кукушкин заработал 14,8 тысячи долларов, или 7,01 миллиона тенге.

Александр Недовесов дошел до финала квалификации в одиночном разряде, а в паре проиграл на старте турнира. Его заработок - 11,6 тысячи долларов, или 5,5 миллиона тенге. Далее следуют Григорий Ломакин и Денис Евсеев. Они вместе проиграли в паре в первом круге, а также синхронно уступили на старте квалификации в одиночке. В итоге они заработали по 8,3 тысячи долларов, или 3,9 миллиона тенге.

18-летний Арсланбек Айткулов получил шанс проявить себя в квалификации. Он не сумел выиграть ни одного гейма, но записал в актив колоссальный опыт. За это выступление ему полагается чек в 4,2 тысячи долларов, или 2,01 миллиона тенге.

Самые скромные призовые среди казахстанцев у опытного Андрея Голубева. Он играл лишь в паре с Недовесовым и сразу же проиграл. Как итог - 4,07 тысячи долларов, или 1,9 миллиона тенге.

Напомним, что чемпион турнира Джокович заработал 355,3 тысячи долларов, или 168,1 миллиона тенге. Это более чем в три раза больше, чем общий заработок казахстанцев. Финалист Циципас получит 191,1 тысячи долларов, или 90,4 миллиона тенге.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас, который сенсационно проиграл в первом круге, заработал лишь 14,8 тысячи долларов, или 7,01 миллиона тенге. Полуфиналисты Андрей Рублев и Даниил Медведев - по 101,8 тысячи долларов, или 48,2 миллиона тенге.

Фото: Ktf.kz, Андрей Ударцев©️