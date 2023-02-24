Первый полуфинал за пять месяцев? Лучшего теннисиста Казахстана ждет трудный матч во Франции

Автор: Димаш Тулегенов

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сегодня, 24 февраля, проведет четвертьфинальный матч на турнире АТР 250 Open 13 Provence в Марселе. Соперником 50-й ракетки мира будет болгарский теннисист Григор Димитров (№ 25). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящей игре.

Матч между 25-летним Бубликом и 31-летним Димитровым станет пятым в их очном противостоянии. Причем первые две встречи между ними остались за представителем Казахстана, однако последние игры лучше провел уже болгарский спортсмен.

В 2019-м они сыграли в четвертьфинале турнира в китайском Чэнду. В той игре Бублик одержал трудовую победу в трех затяжных сетах - 5:7, 7:6(9), 7:6(3). На "Уимблдоне" в 2021-м Александр не отдал сопернику ни одной партии - 6:4, 7:6(6), 7:6(4).

В том же 2021-м на крупном турнире в Цинциннати (США) удача улыбнулась уже Григору - 6:3, 7:5. А в прошлом году в Индиан-Уэллсе (США) он сравнял счет по личным встречам - 6:3, 6:4.

После четырех матчей друг с другом теннисисты выиграли по пять сетов, а суммарный счет по геймам - 60:54 в пользу Димитрова. Стоит отметить, что на харде Бублик и Димитров сыграли три раза, и пока счет на этом покрытии в пользу Григора - 2:1.

Теперь они оспорят путевку в полуфинал в Марселе. Александр участвует в этих соревнованиях во второй раз, в 2020-м он уже доходил до полуфинала, в котором уступил греку Стефаносу Циципасу - 5:7, 3:6. Димитров же выступает в Марселе в третий раз, но первые два участия были очень давно - в 2009 и 2011 годах. Тогда болгарин проигрывал в первом же круге.

В текущем розыгрыше Бублик обыграл серба Филипа Крайиновича - 5:7, 6:3, 6:4, а затем взял реванш у француза Грегуара Баррера за недавнее поражение со скандалом - 6:4, 6:2. Что касается Димитрова, то он пропускал первый круг из-за высокого четвертого номера посева, а во втором переиграл нидерландца Гейса Брауэра из второй сотни рейтинга - 6:3, 6:2.

Стоит отметить, что Бублик любит показывать хороший теннис на французских хардовых турнирах. Свой единственный титул на уровне АТР 250 он завоевал в Монпелье в прошлом году. Кроме того, последний раз казахстанец доходил до полуфинала пять месяцев назад, когда добрался до этой стадии на соревнованиях в другом французском городе Метце.

Матч между Бубликом и Димитровым пройдет третьим запуском на центральном корте. Он начнется ориентировочно в 20:50 по времени Астаны, а на корт теннисисты выйдут сразу по окончании игры между поляком Хубертом Хуркачем (1) и шведом Микаэлем Имером. Именно победители этих двух матчей в субботу оспорят путевку в финал.

Фото: Open 13 Provence©️