Первая ракетка мира объяснил сенсацию в матче с лучшим теннисистом Казахстана

Первая ракетка мира Янник Синнер, трижды побеждавший на турнирах "Большого шлема", прокомментировал свое неожиданное поражение от казахстанца Александра Бублика (6:3, 3:6, 4:6) во втором круге турнира категории ATP 500 в Галле (Германия), сообщают Vesti.kz.

Итальянец признал, что матч был упорным, и отметил, что упустил свои моменты,

"Мы играли на равных, у меня были шансы, но я не смог ими воспользоваться. Это надо принять. Понадобится несколько выходных перед Уимблдоном, затем у нас будет неделя на подготовку. Сейчас небольшой перерыв пойдет мне на пользу. В первом сете я показал хороший теннис, у меня были шансы во втором, заработал много брейк-пойнтов, однако Бублик всегда хорошо подавал. В гейме, где он сделал брейк, он сыграл очень хорошо. На траве требуется всего лишь мгновение, чтобы сделать брейк", - приводит слова Синнера Sky Sport Italia.

Сегодня, 20 июня, Бублик в 1/4 финала сыграет с чехом Томашем Махачем.



