Новый рейтинг ATP: как изменилась позиция Бублика

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию мирового рейтинга, передают Vesti.kz.

Лидер среди казахстанских теннисистов Александр Бублик потерял одну строчку и теперь занимает 31-е место в одиночном разряде.

Вторая ракетка страны Александр Шевченко также опустился - с 97-й на 98-ю позицию.

Тройка лидеров мирового рейтинга осталась без изменений:

Янник Синнер (Италия)

Карлос Алькарас (Испания)

Александр Зверев (Германия)

Ранее обновленные рейтинги опубликовала и Женская теннисная ассоциация (WTA). Подробнее о положении казахстанок - в этом материале.

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