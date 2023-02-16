Миллионы за неудачи, или сколько заработал казахстанец Бублик после десяти поражений подряд

Автор: Димаш Тулегенов

Кошмарным получается старт 2023 года для лучшего казахстанского теннисиста в мужском одиночном разряде Александра Бублика. Теннисист, занимающий 50-ю строчку в мировом рейтинге АТР, проиграл уже десять одиночных игр кряду. Корреспондент Vesti.kz посчитал, сколько призовых за это время он заработал на турнирах.

Неудачная серия Бублика началась 28 октября, когда он в 1/4 финала соревнований в Базеле (Швейцария) проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму - 2:6, 3:6. С тех пор он сыграл еще на пяти рейтинговых турнирах, включая Australian Open, а также защищал цвета сборной Казахстана на United Cup и в рамках Кубка Дэвиса.

Итак, сколько же заработал Александр за выступления на этих турнирах:

ATP 500 в Базеле (Швейцария), 1/4 финала - 58,5 тысячи евро (28,01 миллиона тенге);

ATP 1000 в Париже (Франция), первый круг - 21,65 тысячи евро (10,36 миллиона тенге);

United Cup в Австралии - 40 тысяч долларов за участие (17,89 миллиона тенге);

ATP 250 в Окленде (Новая Зеландия), первый круг - 6,89 тысячи долларов (3,08 миллиона тенге);

Australian Open в Мельбурне (Австралия), первый круг - 106,25 тысячи австралийских долларов (32,85 миллиона тенге);

Кубок Дэвиса (Чили) - без индивидуальных призовых;

ATP 250 в Монпелье (Франция), первый круг - 6,03 тысячи евро (2,89 миллиона тенге);

ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды), первый круг - 16,18 тысячи евро (7,75 миллиона тенге).

Итого: 0 побед, 10 поражений в одиночном разряде и порядка 103 миллионов тенге призовых. В среднем за каждую проигранную игру Бублик зарабатывал больше десяти миллионов тенге.

Также необходимо учесть, что мы не считали призовые Александра за этот же период в парном разряде. Там суммы поскромнее, но они тоже имеются.

Отметим, что следующим турниром Бублика станет ATP 250 в Марселе (Франция), который начнется уже в понедельник, 20 февраля. А сегодня, 16 февраля, Бублик в паре со Стэном Вавринкой сыграет в четвертьфинале Роттердама.

Требуют не вызывать в сборную. Из-за чего лучший теннисист Казахстана подвергся жесткой критике?

Фото: Flashscorekz.com, ATP Роттердам©️