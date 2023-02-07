Требуют не вызывать в сборную. Из-за чего лучший теннисист Казахстана подвергся жесткой критике?

На этой неделе во французском Монпелье пройдет ежегодный мужской турнир категории АТР 250 Open Sud de France. Действующим обладателем трофея является лучший теннисист Казахстана Александр Бублик. Сразу же после матчей Кубка Дэвиса 25-летний теннисист отправился во Францию на защиту своего титула.

Однако сейчас для Александра наступил поистине тяжелый период, связанный с неудачными результатами на корте и нарастающей критикой со стороны фанатов, недовольных самоотдачей спортсмена, особенно в матчах за национальную сборную. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о текущих бедах 50-й ракетки мира.

Новую неделю Бублик начал уже на 50-й позиции в мировой классификации, потеряв сразу 14 строчек. Теперь ему необходимо начинать побеждать, чтобы остановить стремительное падение в рейтинге. Однако сказать просто, а сделать куда сложнее. Прямо сейчас Александр идет на серии из восьми поражений кряду во всех турнирах.

Все началось с октябрьского турнира в швейцарском Базеле, где казахстанец выиграл два стартовых матча, но затем уступил куда более высокорейтинговому Феликсу Оже-Альяссиму. Далее Александр проигрывал в стартовых матчах в Париже (Франция), Окленде (Новая Зеландия) и на Открытом чемпионате Австралии.

Но сильнее бросаются в глаза выступления за сборную Казахстана, потому что критики больше именно от соотечественников. За последние полтора месяца Бублик дважды защищал честь страны - сначала на АТР Cup в конце декабря, а затем в квалификации Кубка Дэвиса на прошлых выходных.

На АТР Cup теннисист проиграл оба матча Стэну Вавринке и Хуберту Хуркачу. Однако на эти поражения такой сильной реакции еще не было. Все-таки для Казахстана это был первый АТР Cup, и этот турнир скорее служит подготовкой к новому сезону. Вот накал страстей на Кубке Дэвиса традиционно выше, и уровень ответственности тоже.

Как раз после матчей Кубка Дэвиса в Чили Бублика стали критиковать так, как кажется никогда раньше. Сборная проиграла чилийцам со счетом 1:3 и осталась без финальной стадии чемпионата мира по теннису. Единственную победу команде принес 22-летний Тимофей Скатов, который дебютировал в Кубке Дэвиса. А вот Бублик оба матча проиграл, причем игрокам из второй сотни рейтинга.

Николас Джарри не оставил шансов Александру в субботу - 6:2, 6:2, а Кристиан Гарин вырвал победу в воскресенье - 6:4, 3:6, 6:3. Причем ранее Бублик вел у Николаса в личном противостоянии - 1:0, а также выиграл последнюю очную встречу у Гарина, правда на харде. На грунте же Кристиан одержал победу в третьем поединке против Бублика из трех.

Да, изначально сложно верилось, что Бублик будет демонстрировать свой лучший теннис на нелюбимом, мягко говоря, покрытии. Медленный чилийский грунт дал большое преимущество местным теннисистам. Дополнительным фактором была поддержка чилийских фанатов, которые своим поведением зачастую напоминали футбольных - рьяно вскрикивая после ошибок казахстанцев, аплодируя неудачным первым подачам и мешая вводящим в игру гостям сконцентрироваться.

У Бублика и без этого наблюдается психологическая нестабильность. Когда игра не идет, он, как правило, начинает винить все вокруг себя - корт, мячи, порой даже нелицеприятно высказывается о теннисе в целом. Но здесь, когда еще и трибуны пытаются провоцировать, и уровень ответственности при игре за сборную зашкаливает, ситуация была максимально благоприятной для провала первой ракетки Казахстана, тем более на грунте.

Но болельщики на то и болельщики. Многие из них болезненно восприняли два невнятных матча Бублика в столь ответственный для сборной момент, и в конце концов их терпение лопнуло. В социальных сетях Александра призвали не выступать под флагом Казахстана, а теннисную федерацию просили не вызывать игрока в сборную. Были и те, кто обвинил Бублика в несерьезном отношении именно к выступлениям за сборную.

Понятно, что эти гневные и эмоциональные посылы вряд ли приведут к каким-то решениям федерации или самого Бублика. Все же в теннисе без поражений никуда, и обычно белые полосы чередуются с черными. Но понять чувства болельщиков тоже можно, ведь от Бублика они всегда ждут большего как от первой ракетки страны и лидера команды.

После такого психологического испытания Бублика ждет не менее важная задача - защита титула в Монпелье. Как и год назад, когда он обыграл в финале Александра Зверева, он получил шестой номер посева. В первом круге он сыграет завтра, 8 февраля, с французом Грегуаром Баррером (№75). В личном противостоянии Бублик ведет со счетом 2:1, но самая памятная встреча между ними осталась за Грегуаром - на "Уимблдоне" в 2019-м он выиграл в четырех сетах.

Победитель этого матча во втором круге сыграет с грузином Николозом Басилашвили (№87). В общем, Александра здесь точно легкая прогулка не ждет, тем более соперники прекрасно понимают, что перед ним действующий чемпион, и настраиваться на игру с казахстанцем они будут без недооценки.

Если Бублику не удастся прервать серию из неудач даже в фартовом для себя Монпелье (единственный выигранный титул в карьере при шести проигранных финалах - Прим. автора), то стрессовая ситуация лишь усугубится, и выбраться из нее в скором времени станет еще сложнее.

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Фото: Flashscorekz.com (1), Ktf.kz (2,3), Open Sud de France (4)©️

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