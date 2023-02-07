Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис ATP

Автор:

Комментарии

Требуют не вызывать в сборную. Из-за чего лучший теннисист Казахстана подвергся жесткой критике?

Требуют не вызывать в сборную. Из-за чего лучший теннисист Казахстана подвергся жесткой критике?
©Davis Cup

На этой неделе во французском Монпелье пройдет ежегодный мужской турнир категории АТР 250 Open Sud de France. Действующим обладателем трофея является лучший теннисист Казахстана Александр Бублик. Сразу же после матчей Кубка Дэвиса 25-летний теннисист отправился во Францию на защиту своего титула.

Однако сейчас для Александра наступил поистине тяжелый период, связанный с неудачными результатами на корте и нарастающей критикой со стороны фанатов, недовольных самоотдачей спортсмена, особенно в матчах за национальную сборную. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о текущих бедах 50-й ракетки мира.

Новую неделю Бублик начал уже на 50-й позиции в мировой классификации, потеряв сразу 14 строчек. Теперь ему необходимо начинать побеждать, чтобы остановить стремительное падение в рейтинге. Однако сказать просто, а сделать куда сложнее. Прямо сейчас Александр идет на серии из восьми поражений кряду во всех турнирах.

Все началось с октябрьского турнира в швейцарском Базеле, где казахстанец выиграл два стартовых матча, но затем уступил куда более высокорейтинговому Феликсу Оже-Альяссиму. Далее Александр проигрывал в стартовых матчах в Париже (Франция), Окленде (Новая Зеландия) и на Открытом чемпионате Австралии.

Но сильнее бросаются в глаза выступления за сборную Казахстана, потому что критики больше именно от соотечественников. За последние полтора месяца Бублик дважды защищал честь страны - сначала на АТР Cup в конце декабря, а затем в квалификации Кубка Дэвиса на прошлых выходных.

На АТР Cup теннисист проиграл оба матча Стэну Вавринке и Хуберту Хуркачу. Однако на эти поражения такой сильной реакции еще не было. Все-таки для Казахстана это был первый АТР Cup, и этот турнир скорее служит подготовкой к новому сезону. Вот накал страстей на Кубке Дэвиса традиционно выше, и уровень ответственности тоже.

Как раз после матчей Кубка Дэвиса в Чили Бублика стали критиковать так, как кажется никогда раньше. Сборная проиграла чилийцам со счетом 1:3 и осталась без финальной стадии чемпионата мира по теннису. Единственную победу команде принес 22-летний Тимофей Скатов, который дебютировал в Кубке Дэвиса. А вот Бублик оба матча проиграл, причем игрокам из второй сотни рейтинга.

Николас Джарри не оставил шансов Александру в субботу - 6:2, 6:2, а Кристиан Гарин вырвал победу в воскресенье - 6:4, 3:6, 6:3. Причем ранее Бублик вел у Николаса в личном противостоянии - 1:0, а также выиграл последнюю очную встречу у Гарина, правда на харде. На грунте же Кристиан одержал победу в третьем поединке против Бублика из трех.

Да, изначально сложно верилось, что Бублик будет демонстрировать свой лучший теннис на нелюбимом, мягко говоря, покрытии. Медленный чилийский грунт дал большое преимущество местным теннисистам. Дополнительным фактором была поддержка чилийских фанатов, которые своим поведением зачастую напоминали футбольных - рьяно вскрикивая после ошибок казахстанцев, аплодируя неудачным первым подачам и мешая вводящим в игру гостям сконцентрироваться.

У Бублика и без этого наблюдается психологическая нестабильность. Когда игра не идет, он, как правило, начинает винить все вокруг себя - корт, мячи, порой даже нелицеприятно высказывается о теннисе в целом. Но здесь, когда еще и трибуны пытаются провоцировать, и уровень ответственности при игре за сборную зашкаливает, ситуация была максимально благоприятной для провала первой ракетки Казахстана, тем более на грунте.

Но болельщики на то и болельщики. Многие из них болезненно восприняли два невнятных матча Бублика в столь ответственный для сборной момент, и в конце концов их терпение лопнуло. В социальных сетях Александра призвали не выступать под флагом Казахстана, а теннисную федерацию просили не вызывать игрока в сборную. Были и те, кто обвинил Бублика в несерьезном отношении именно к выступлениям за сборную.

Понятно, что эти гневные и эмоциональные посылы вряд ли приведут к каким-то решениям федерации или самого Бублика. Все же в теннисе без поражений никуда, и обычно белые полосы чередуются с черными. Но понять чувства болельщиков тоже можно, ведь от Бублика они всегда ждут большего как от первой ракетки страны и лидера команды.

После такого психологического испытания Бублика ждет не менее важная задача - защита титула в Монпелье. Как и год назад, когда он обыграл в финале Александра Зверева, он получил шестой номер посева. В первом круге он сыграет завтра, 8 февраля, с французом Грегуаром Баррером (№75). В личном противостоянии Бублик ведет со счетом 2:1, но самая памятная встреча между ними осталась за Грегуаром - на "Уимблдоне" в 2019-м он выиграл в четырех сетах.

Победитель этого матча во втором круге сыграет с грузином Николозом Басилашвили (№87). В общем, Александра здесь точно легкая прогулка не ждет, тем более соперники прекрасно понимают, что перед ним действующий чемпион, и настраиваться на игру с казахстанцем они будут без недооценки. 

Если Бублику не удастся прервать серию из неудач даже в фартовом для себя Монпелье (единственный выигранный титул в карьере при шести проигранных финалах - Прим. автора), то стрессовая ситуация лишь усугубится, и выбраться из нее в скором времени станет еще сложнее.

Ранее мы рассказали о новой неделе для Елены Рыбакиной, которая будет выступать на престижном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: Flashscorekz.com (1), Ktf.kz (2,3), Open Sud de France (4)©️

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
теннис теннис большой ATP Бублик Александр Кубок Дэвиса Казахстан Скатов Тимофей Australian Open Уимблдон

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 11:05
ATP
Требуют не вызывать в сборную. Из-за чего лучший теннисист Казахстана подвергся жесткой критике? Требуют не вызывать в сборную. Из-за чего лучший теннисист Казахстана подвергся жесткой критике?
30 января, 09:35
ATP
Казахстанские теннисисты узнали свои места в рейтинге ATP c новым лидером Казахстанские теннисисты узнали свои места в рейтинге ATP c новым лидером
29 января, 17:59
ATP
Джокович выиграл Australian Open-2023 и вошел в историю Джокович выиграл Australian Open-2023 и вошел в историю
29 января, 09:41
ATP
Догнать Надаля? Джокович в шаге от юбилейного титула АО  Догнать Надаля? Джокович в шаге от юбилейного титула АО 
27 января, 17:35
ATP
Новак Джокович установил новый рекорд на Australian Open Новак Джокович установил новый рекорд на Australian Open
27 января, 17:10
ATP
Джокович стал вторым финалистом Australian Open Джокович стал вторым финалистом Australian Open
27 января, 09:56
ATP
10-й титул Джоковича близок. Анализ мужских полуфиналов 10-й титул Джоковича близок. Анализ мужских полуфиналов
27 января, 07:56
ATP
Новак Джокович подсмотрел за выходом Елены Рыбакиной в финал Australian Open-2023 Новак Джокович подсмотрел за выходом Елены Рыбакиной в финал Australian Open-2023
24 января, 18:31
ATP
Досрочный финал: каков будет исход противостояния Джоковича и Рублева на Australian Open? Досрочный финал: каков будет исход противостояния Джоковича и Рублева на Australian Open?
20 января, 15:40
ATP
Казахстанские теннисисты прекратили борьбу на Australian Open Казахстанские теннисисты прекратили борьбу на Australian Open
20 января, 09:59
ATP
"Почему вы не вызываете охрану". Джокович потребовал вывести со стадиона фаната в матче Australian Open-2023 "Почему вы не вызываете охрану". Джокович потребовал вывести со стадиона фаната в матче Australian Open-2023
19 января, 09:39
ATP
Первая ракетка Казахстана покидает Australian Open-2023 Первая ракетка Казахстана покидает Australian Open-2023
19 января, 09:19
ATP
Казахстанские теннисисты вышли во второй круг Australian Open Казахстанские теннисисты вышли во второй круг Australian Open
17 января, 13:57
ATP
Бублик сделал камбэк, отыграл пять сетов, но вылетел в первом же матче Australian Open Бублик сделал камбэк, отыграл пять сетов, но вылетел в первом же матче Australian Open
17 января, 10:42
ATP
Матч Бублика на Australian Open-2023 прервали по неожиданным причинам Матч Бублика на Australian Open-2023 прервали по неожиданным причинам
16 января, 15:26
ATP
Один из фаворитов снялся с Australian Open-2023 Один из фаворитов снялся с Australian Open-2023
12 января, 11:54
ATP
Стали известны соперники казахстанских теннисистов на Australian Open-2023 Стали известны соперники казахстанских теннисистов на Australian Open-2023
11 января, 11:24
ATP
Рыбакина, Бублик и другие. Кто из казахстанцев сыграет в основной сетке Australian Open-2023 Рыбакина, Бублик и другие. Кто из казахстанцев сыграет в основной сетке Australian Open-2023
10 января, 15:28
ATP
Кукушкин стартовал с победы в квалификации Australian Open-2023 Кукушкин стартовал с победы в квалификации Australian Open-2023
9 января, 11:31
ATP
Казахстанские теннисисты узнали свои места в обновленном рейтинге ATP Казахстанские теннисисты узнали свои места в обновленном рейтинге ATP
8 января, 14:06
ATP
Лидеры казахстанской сборной по теннису узнали ближайших соперников Лидеры казахстанской сборной по теннису узнали ближайших соперников
5 января, 19:40
ATP
Российских и белорусских теннисистов допустили к участию в Australian Open Российских и белорусских теннисистов допустили к участию в Australian Open
1 января, 21:31
ATP
Определились победители в матчах казахстанцев на United Cup Определились победители в матчах казахстанцев на United Cup
30 декабря, 21:59
ATP
Казахстан уступил в пятой встрече на United Cup в Австралии Казахстан уступил в пятой встрече на United Cup в Австралии
30 декабря, 17:18
ATP
Казахстан и Швейцария досрочно выявили победителя в матчевой встрече на United Cup Казахстан и Швейцария досрочно выявили победителя в матчевой встрече на United Cup
30 декабря, 12:50
ATP
Казахстанский теннисист стал одним из открытий сезона по версии ATP Challenger Казахстанский теннисист стал одним из открытий сезона по версии ATP Challenger
30 декабря, 09:00
ATP
Второй день United Cup: с кем сыграют казахстанские теннисисты Второй день United Cup: с кем сыграют казахстанские теннисисты
29 декабря, 20:20
ATP
Сборная Казахстана стартовала на историческом турнире United Cup Сборная Казахстана стартовала на историческом турнире United Cup
29 декабря, 16:35
ATP
Стал известен рекордный призовой фонд в истории Australian Open Стал известен рекордный призовой фонд в истории Australian Open
29 декабря, 07:33
ATP
Финальная подготовка к Australian Open: где казахстанские теннисисты начнут сезон-2023 Финальная подготовка к Australian Open: где казахстанские теннисисты начнут сезон-2023

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus