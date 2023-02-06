Новая охота на титулы. Где и с кем сыграет Рыбакина в рамках престижного турнира WTA 500

Сегодня, 6 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) начнется женский теннисный турнир WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open. Он станет первым для десятой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной после успешного выступления на Australian Open, где она добралась до финала. Корреспондент Vesti.kz поведал о целях казахстанки на этом турнире и ее шансах на успех.

Соревнования WTA 500 в столице ОАЭ пройдут во второй раз в истории. В 2021 году этот турнир был организован впервые из-за невозможности провести запланированные изначально ивенты в Китае и Австралии - там была сложная ситуация с пандемией. В тот год победительницей турнира стала белоруска Арина Соболенко, в четвертьфинале как раз таки обыгравшая Рыбакину - 6:4, 4:6, 6:3. Не так давно она же одолела Елену в финале Открытого чемпионата Австралии.

В 2022-м турнир не проводился, но спустя год вновь вернулся в календарь. На этот раз из-за отмены соревнований в Санкт-Петербурге (Россия). Теперь Mubadala Abu Dhabi Open пройдет во второй раз в истории.

Благодаря улучшенным позициям в мировом рейтинге Рыбакина получила от организаторов высокий третий номер посева - перед ней лишь россиянка Дарья Касаткина (1) и швейцарка Белинда Бенчич (2). Отметим, что четыре самые высокорейтинговые участницы турнира автоматически начнут свои матчи уже со второго круга.

Так, за звание соперницы Елены по 1/8 финала сыграют две экс-первые ракетки мира чешка Каролина Плишкова и испанка Гарбинье Мугуруса. Причем у обеих лучшая теннисистка Казахстана ведет в счете личных встреч - 2:0 против Каролины и 2:1 с Гарбинье. Чешско-испанское противостояние пройдет только завтра, 7 февраля. Значит, ближайший матч Рыбакиной состоится не раньше среды.

Потенциальный путь к титулу у Рыбакиной выглядит следующим образом:

Первый круг - пропускает

Второй круг - Плишкова/Мугуруса

1/4 финала - Хаддад Майя/Андрееску

1/2 финала - Бенчич

Финал - Касаткина.

Из потенциальных соперниц Елена уступает в личном противостоянии лишь Касаткиной - 1:2. Но если ей удастся подойти к турниру в Абу-Даби в той же в форме, в которой она была на Australian Open, то есть все шансы завоевать титул чемпионки.

Отметим, что на этом же турнире сыграют еще две казахстанки. Юлию Путинцеву сегодня ждет финальный матч квалификации против Нигины Абдураимовой из Узбекистана. Что касается Анны Данилиной, то она посеяна под вторым номером в парном разряде, где выступит в дуэте с украинкой Людмилой Киченок.

Призовой фонд турнира в Абу-Даби составляет 780,6 тысячи долларов, или 362,3 миллиона тенге. Победительница в одиночном разряде может заработать 120 150 долларов, или 55,7 миллиона тенге и 500 рейтинговых очков.

Фото: Time out Abu Dhabi (1), Australian Open (2, 3)©️

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