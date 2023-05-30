Лучший теннисист Казахстана провел драматичный матч на "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 20:35
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Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик сыграл в первом круге мужского одиночного разряда на "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником Бублика, занимающего 51 место в рейтинге ATP был итальянец Джулио Дзеппьери (129 ракетка мира).

В первом сете казахстанец потерпел сокрушительное фиаско - 0:6. После этого появилось его эмоциональное объяснение провальной игры.

Второй и третий сет Бублик сумел выиграть с одинаковым счетом - 6:4. А вот четвертый сет остался за итальянцем - 3:6. В пятом сете Дзеппьери выиграл 7:5 и вышел во второй круг.

Игра продолжалась три часа и 17 минут.

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Метки:
Бублик Александр ATP Ролан Гаррос

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